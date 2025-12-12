Martín de la Puente aplasta a Bukala y jugará la final ante el cordobés Cisco García Vena

Martín de la Puente aseguró su paso a la final del Campeonato de España MAPFRE de Tenis en Silla tras firmar este viernes una victoria incontestable ante Dominik Bukala. El gallego imponía su ritmo desde el primer juego y cerró el partido con un contundente 6-0, 6-0, en apenas 40 minutos.

Bukala apenas pudo mantener continuidad ante la solidez del favorito, que sostuvo un nivel muy alto de acierto y control en cada intercambio. El polaco afincado en Vic tuvo un amago de reacción en un juego en el que llegó a disponer de una ventaja clara, pero no logró convertirla. De la Puente siguió ejecutando con firmeza un plan de partido sin fisuras, completando un triunfo rotundo y esperado.

La jornada de semifinales dejó también el pase a la final de Cisco García Vena, que será el rival de De la Puente este sábado. El cordobés accedió al partido decisivo por el título tras la retirada por lesión de Daniel Caverzaschi, antes de disputarse su semifinal. García Vena llega en buena forma y con sensaciones positivas, aunque una final del Campeonato de España siempre impone, sobre todo ante un rival del calibre de De la Puente.

El objetivo para mañana está claro: se espera un partido más equilibrado, con García Vena ofreciendo su mejor versión y De la Puente manteniendo el nivel que le permitió dominar la semifinal por la vía rápida.

La final individual se celebrará este sábado, a las 11.00 h en el Real Club Pineda de Sevilla y podrá seguirse en directo por Teledeporte y RTVE Play.