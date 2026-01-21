La Media Maratón de Sevilla guardará los dorsales para 2027 a los que no puedan llegar por la falta de transportes

La Media Maratón de Sevilla, que se celebra este domingo 25 de enero con 20.000 corredores inscritos, ha anunciado una medida excepcional para los participantes que no puedan desplazarse hasta la capital andaluza como consecuencia del trágico accidente ferroviario de Adamuz.

El siniestro, que ha causado al menos 43 fallecidos, ha provocado un grave impacto en las comunicaciones ferroviarias, con el corte de la alta velocidad entre Andalucía y Madrid hasta, “al menos el 2 de febrero”, según confirmó el ministro de Transportes, Óscar Puente.

Esta situación afecta de manera directa a miles de corredores, muchos de ellos procedentes de fuera de Sevilla e incluso de otras comunidades autónomas, que tenían previsto viajar a la ciudad hispalense para disputar la prueba.

Ante este escenario, la organización de la carrera ha decidido permitir la transferencia de los dorsales a la edición de 2027 a aquellos atletas que acrediten problemas logísticos para llegar a la ciudad. En un comunicado oficial, la entidad explica que la decisión se adopta “debido al trágico accidente ferroviario que ha sacudido a toda la sociedad, y que afecta a los transportes durante los próximos días”.

Asimismo, la organización señala que ha optado por “atender las peticiones de muchos corredores que tienen graves problemas logísticos para poder llegar a la capital andaluza este fin de semana y transferir sus dorsales para la edición 2027”. Para canalizar estas solicitudes, anuncia que “en las próximas semanas pondremos en marcha el protocolo de atención a los afectados a través de una cuenta de correo que se habilitará para ello”.

Minuto de silencio en la salida

Más allá de las medidas deportivas, la Media Maratón de Sevilla ha querido mostrar públicamente su solidaridad con las víctimas del accidente. “Nos sumamos al profundo dolor por las víctimas y heridos, sus familiares y amigos”, señala el comunicado, en el que también se confirma que se guardará un minuto de silencio antes de la salida de la prueba, este domingo, en memoria de los fallecidos.