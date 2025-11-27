Las mejores fotos del Dinamarca-España de baloncesto

La nueva selección española de Chus Mateo comenzó la fase de clasificación para el próximo Mundial con un triunfo cómodo pero sin brillo en Dinamarca (64-74), en un partido que controló casi desde el pitido inicial.
Con Jaime Fernández y el debutante Great Osobor como máximos anotadores, España, que dominó el rebote, se sobrepuso a su desacierto en los triples para imponerse al rival más flojo del grupo.
