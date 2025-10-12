Las mejores fotos del España-Georgia

España se impuso este sábado por 2-0 con goles de Yeremi Pino y de Mikel Oyarzabal en el estadio Martínez Valero de Elche a una Georgia a la que pudo golear y sumó de manera cómoda su tercer triunfo en otros tantos partidos de la fase de clasificación para el Mundial 2026.
Guiada por Pedri, la selección española dominó el partido de principio a fin y solo las intervenciones del portero Giorgi Mamardashvili y la mala puntería de los delanteros de Luis de la Fuente impidieron ver más goles en un estadio que casi se llenó pese a los efectos en la Comunitat Valenciana y en Murcia en los últimos días de la dana Alice.
