Sainz cae en una abrupta duna con su Ford en la séptima etapa.
Sainz cae en una abrupta duna con su Ford en la séptima etapa. / FLORENT GOODEN | AFP 7 | Europa Press

Wadi Ad Dawasir (Arabia Saudita), 11 de enero 2026 - 22:42

El catarí Nasser Al Attiyah (Dacia) se mantiene líder en coches del Rally Dakar al término de la séptima etapa, ganada por el sueco Mattias Ekström (Ford), después de que el sudafricano Henk Lategan (Toyota) se hundiera en el último tramo cuando se había puesto al frente de la general de forma provisional.

Al Attiyah tuvo una discreta actuación y acabó undécimo, a 7:24 de Ekström, lo que permitió a los españoles Nani Roma, que pasa a ser tercero de la general, y Carlos Sainz, ambos con Ford, arañarle algo de tiempo y mantener vivas las opciones del triunfo final en la 48 edición del Dakar.

El argentino Luciano Benavides (KTM Factory Racing), mientras, se adjudicó su segunda victoria de esta edición después de ganar en la quinta jornada, y recortó distancias en la general respeto al líder, el australiano Daniel Sanders, también del equipo KTM Factory Racing,

Computadas las bonificaciones en el tiempo final de la etapa, el español Edgar Canet, compañero de equipo de Benavides, recuperó su mejor tono y fue segundo a 4:47 después de protagonizar una gran remontada, puesto que ocupaba el puesto 46 en el kilómetro 30, y arrebató la segunda plaza al francés Adrien Van Beveren por tan solo diez segundos.

Las mejores fotos del Rally Dakar | Séptima etapa
1/296 Las mejores fotos del Rally Dakar | Séptima etapa / Efe
