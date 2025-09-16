SEVILLA FC
Muere Manolo Cardo, Banquillo de Oro del Sevilla y adalid del fútbol de cantera
Rulli no puede detener el penalti lanzado por Mbappé.
Rulli no puede detener el penalti lanzado por Mbappé. / Sergio Pérez | Efe

Las mejores fotos del Real Madrid-Olympique

El Real Madrid arranca una victoria con un jugador menos ante el Olympique (2-1)

Redacción Deportes

Madrid, 16 de septiembre 2025 - 23:50

Dos penaltis materializados por Kylian Mbappé en una nueva noche europea con remontada en el Santiago Bernabéu, desataron la ilusión del madridismo, orgulloso de la imagen del primer acto pero obligado a vencer al Olympique de Marsella en inferioridad, por segundo partido consecutivo, por la expulsión de Dani Carvajal, gracias a la aparición de Vinícius tras un nuevo toque de atención.

