Las mejores fotos del Ucrania-España de baloncesto

La selección española venció este viernes a la de Ucrania por 86-66 en el tercer partido del grupo A de la segunda ventana de clasificación para el Mundial de Catar 2027 gracias a un sobresaliente tercer cuarto, cimentado por la gran defensa Pierre Oriola y el acierto colectivo desde el triple, y se mantiene invicta.

Chus Mateo optó por descartar a Pep Busquets y Lluís Costa para el partido en el Xiaomi Arena de Riga (Letonia) y repartió minutos de manera equilibrada entre los 12 convocados para el partido ante el segundo del grupo, que también llegó al duelo sin haber perdido en sus dos partidos anteriores, frente a Dinamarca y Georgia.