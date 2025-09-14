Las mejores imágenes del triunfo de Seville en los 100 metros y del resto del Mundial de atletismo

El jamaicano Oblique Seville, con marca personal (9.77), y la estadounidense Melissa Jefferson-Wooden, con récord de los campeonatos (10.61), se convirtieron en los nuevos reyes de la velocidad mundial en una jornada en la que hubo dos grandes decepciones con las eliminaciones en la rondas clasificatorias del noruego Jakob Ingebrigtsen en los 1.500 y en altura del italiano Gianmarco Tamberi.