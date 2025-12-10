Monólogo del Insolac Caja 87 ante el Jaén Paraíso Interior (80-41)

El Insolac Caja 87 ofreció un monólogo, sobre todo en los tres últimos cuartos, y no dio opción a un resignado Jaén Paraíso Interior al que dobló, prácticamente, en el resultado final (80-41). Los rojiverdes no pierden comba en la clasificación, con siete victorias y tres derrotas. La escuadra de Adrià Alonso arrancó el partido con Rafa Santos, Garvin Clarke, Sergio Cecilia, Milos Jankovic y Adrián Latorre en el quinteto inicial. El inicio tuvo un punto más de acierto jiennense, consiguiendo las primeras rentas a la carrera (1-7 min. 4). Con poco acierto en ataque de ambas escuadras, fue Milos Jankovic el que desatascó el ataque cajista, con mucha presencia en la pintura (5-7 min. 6).

En un primer cuarto con apenas parones y un ritmo bastante rápido, la defensa e intimidación de Lamin Dibba fue el factor diferencial cajista en el tramo final de cuarto, consiguiendo la primera ventaja cajista tras un dos más uno suyo (12-11 min. 8). Con los primeros minutos de Josep Franch de vuelta en estos impases, Insolac Caja 87 cerró el cuarto con ventaja 18-15, tras un triple en los últimos segundos de Joaquín Cebolla.

En el segundo cuarto Insolac Caja 87 puso una marcha más de la mano del acierto exterior de Bilalovic y los rebotes ofensivos de Walter Junior (23-15 min. 13). La producción del partido en ataque siguió siendo reducida, sobretodo en el lado visitante, llegando a estar cinco minutos sin anotar. Esto permitió al Caja traspasar la barrera de los diez de ventaja mediado el cuarto tras un triple en transición del debutante en San Pablo Rakocevic (26-15 min. 15). Conforme avanzaban los minutos, el Caja iba encontrando opciones en ataque, y enfilado al aro Clarke aumentó las diferencias obligando a Berni Castillo a parar el partido a tres y medio del descanso (33-17 min. 16). Manteniéndose el partido en la misma tesitura en los últimos minutos del cuarto con un Insolac Caja 87 muy atinado en el triple, el descanso llegó con un tanteo final de 41-23 tras un mate de Walter Junior.

A la vuelta de los vestuarios, Insolac Caja 87 alcanzaría la veintena de ventaja tras un triple de Cecilia (46-26 min. 22), ventaja que fue la tónica en el cuarto ante el acierto exterior cajista. Santos, Clarke y Cecilia martillearon el aro rival desde el perímetro, teniendo que parar el partido Berni Castillo a mediados de cuarto (56-30 min. 25). Con este panorama y el juego a campo abierto, los de Adrià Alonso consiguieron alcanzar la treintena de ventaja a dos minutos del final del tercero con triple de Cebolla. (63-32 min. 28). El tercer cuarto finalizó con un tanteo de 65-34.

El último cuarto comenzó con un nuevo arreón cajista, de la mano de un Lamin Dibba que se colgaba para llegar a los 35 de diferencia (69-34 min. 33). En minutos donde el resultado estuvo más que decidido, los verdirrojos no bajaron el pistón defensivo ni la intensidad, permitiendo la situación ver el debut del francés Bastien Vidal con la camiseta cajista. Se llegó al final del partido con un tanteo amplio de 80-41 en la que supone la séptima victoria de Insolac Caja 87 en la presente liga, segunda consecutiva tras la obtenida ante Valladolid en el fin de semana. La próxima cita la tendrá el cuadro cajista el próximo domingo en Azpeitia ante Biele Iraurgi.