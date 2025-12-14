El Náutico Sevilla repite triunfo en el 19º Abierto Internacional de Andalucía de remo

El Abierto Internacional de Andalucía de remo celebró este fin de semana su decimonovena edición. En esta ocasión, alrededor de 1.000 deportistas de 54 clubes provenientes de España, México, Chile, Francia, Portugal y Gran Bretaña se dieron cita en el Centro Especializado de Alto Rendimiento de la Isla de La Cartuja en Sevilla. El Club Náutico Sevilla fue el gran triunfador de la competición.

Por segunda temporada consecutiva, el club sevillano se coronó campeón, logrando ondear la bandera de Andalucía en una cita que abarcó las categorías absoluta, juvenil y cadete. La competición se desarrolló en dos intensas jornadas y un total de 203 mangas. Tras el cómputo de las pruebas, el Náutico Sevilla acumuló 2.044 puntos, lo que le permitió mantener el liderato provisional que había conseguido tras la primera jornada. A lo largo de los dos días, el Real Círculo de Labradores y el Club Nàutic Amposta completaron el podio, ocupando las posiciones de privilegio con 1.989 y 938 puntos, respectivamente.

El top ten final de la competición, que se desarrolló en la dársena del río Guadalquivir, estuvo compuesto por los siguientes clubes:

Club Náutico Sevilla (2.044 puntos) Real Círculo de Labradores (1.989) Club Nàutic Amposta (938) Real Club Regatas de Alicante (846) Real Club Mediterráneo de Málaga (696) C.N. Infante (562) Real Clube Fluvial Portuense (502) C.R. Miño (421) Club de Remo Guadalquivir 86 (306) Naval Remo (303)

La representación andaluza también estuvo presente con otros clubes como el Club Remo Linense (28º con 78,5 puntos), el C.D. Remeros y Piragüistas Veteranos de Sevilla (45º con 20 puntos) y el Club Remo de Mar La Línea (52º con 0 puntos).

La ceremonia de clausura del 19º Abierto Internacional de Andalucía contó con la presencia del presidente de la Federación Andaluza de Remo, Fernando Briones, el directivo de la FAR, Jesús Medina, y la delegada de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla, María Tena.