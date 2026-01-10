Un niño sorprende a Alcaraz y se lleva un punto inolvidable en la exhibición de Corea

El inicio de la temporada 2026 dejó una anécdota en la exhibición disputada en Incheon (Corea del Sur), donde Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se enfrentaron por primera vez en el año como preparación para el Open de Australia. Más allá del resultado —victoria del murciano por 7-5 y 7-6 (7)—, el encuentro quedó marcado por un momento insólito: un niño de la grada logró ganar un punto al número uno del mundo.

El episodio se produjo en el segundo set, con el marcador ajustado y Alcaraz al servicio. En ese instante, Sinner cedió su raqueta a un joven aficionado, que saltó a la pista para disputar un punto ante el tenista español. Lo que parecía un gesto simpático terminó convirtiéndose en uno de los grandes focos del partido.

El joven, lejos de amedrentarse, mostró una técnica sorprendente y mantuvo un breve intercambio con Alcaraz, que facilitó el juego con golpes cortados y bolas accesibles. Sin embargo, el desenlace dejó boquiabierto al público: un potente derechazo cruzado, pegado a la línea, superó al murciano y provocó una ovación unánime en el estadio. Alcaraz reaccionó con gestos de incredulidad, mientras Sinner celebraba la acción entre risas desde su asiento.

Duelo de reveses cortados

Más allá de la anécdota, el encuentro dejó momentos de gran calidad técnica. Durante el primer set, Alcaraz y Sinner protagonizaron un interesante intercambio de reveses cortados, un ejercicio de precisión y control que acabó favoreciendo al español. También hubo puntos diseñados para el espectáculo, con ambos jugadores buscando constantemente ángulos cortos para el deleite del público.

Victoria simbólica y rumbo a Melbourne

Aunque el triunfo no computa para el ranking oficial al tratarse de una exhibición, Alcaraz rompió una racha de dos derrotas consecutivas ante Sinner, logrando además su primera victoria frente al italiano en un partido de este tipo. Según medios italianos, ambos tenistas habrían percibido alrededor de dos millones de euros por su participación en el evento.

Tras su paso por Corea del Sur, Alcaraz y Sinner pondrán rumbo a Melbourne para ultimar su preparación de cara al primer Grand Slam del año. El español buscará hacer historia como el jugador más joven de la Era Open en conquistar los cuatro grandes, mientras que el italiano aspira a revalidar su dominio en Australia y sumar un nuevo título mayor a su palmarés.