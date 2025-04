Novak Djokovic dice adiós al Mutua Madrid Open

Madrid/En una de las versiones más grises que se le recuerdan en sus trece presencias en Madrid, el serbio Novak Djokovic se despidió el Mutua Madrid Open de forma precipitada en su vuelta, ya que no jugaba este torneo desde el 2022, por la vía rápida y sin respuesta ante un rival menor, el italiano Matteo Arnaldi que selló en una 1 hora y 41 minutos (6-3 y 6-4) el triunfo más importante de su carrera.

El tenista nacido en Belgrado llegará sin triunfos en tierra a Roma, torneo previo al Roland Garros, sin éxitos en año y medio desde que ganó las Finales ATP en el 2023, a excepción del oro olímpico en París 2024, en esta etapa de su carrera, la de los últimos coletazos. No termina de alcanzar el triunfo 100 en el circuito. Y por lo visto en la pista central de la Caja Mágica, mucho debe mejorar para acercarse a ese éxito y arañar un trozo más a la historia. A esa de la que forma parte importante en el tenis.

Superado por Arnaldi, un jugador distante de focos en los torneos, sin final alguna en su carrera, encontró una repercusión sin precedentes hasta ahora en el Masters 1000 de Madrid donde su entusiasmo fue capaz de desarbolar el talento de un Djokovic sin respuesta.

Solo en el arranque del partido, con un 2-0 en contra, Djokovic mostró algo de coraje para enmendar la situación. Devolvió la rotura y se metió de lleno en el partido. Pero fue la única vez, después desperdició cada oportunidad de rotura, de tomar ventaja. Y siempre por detrás, se mostró impotente ante cada intento de neutralizar la distancia con el italiano.

Tres veces campeón en Madrid, Djokovic se marchó por segunda vez en la historia sin ganar partido alguno en la Caja Mágica. La última vez fue en el 2013, cuando perdió contra Grigor Dimitrov. No jugaba en el Masters 1000 madrileño desde que en el 2022, tras una batalla épica de una semifinal fue superado por el joven Carlos Alcaraz.

No ha ganado en tierra el ganador de veinticuatro Grand Slam. Perdió en su primer partido en el Masters 1000 de Montecarlo ante el chileno Alejandro Tabilo. Ahora frente Arnaldi. Se acostumbra Djokovic a despedidas precipitadas, a adiós rápidos en los torneos. No es la primera vez que le sucede en el 2025 esa marcha temprana. No ganó partido alguno ni en Doha, ni en Indian Wells. La final en Miami, perdida contra el checo Jakub Mensik fue la excepción a un año plagado de sinsabores.

Se queda en puertas de convertirse en el tercer jugador de la Era Abierta en lograr cien títulos en el circuito, de lograr la hazaña de leyendas como Jimmy Connors (109) o Roger Federer (103).

El hombre récord, en victorias, semifinales, finales y títulos en torneos Masters 1000 se marchó de la Caja Mágica por la puerta de atrás sin asumir la responsabilidad de la cabeza de cartel del torneo que le entregó Carlos Alcaraz tras anunciar su retirada.

Tras el partido, Novak Djokovic en rueda de prensa dijo que "este podría haber sido mi último partido en Madrid". "Obviamente después de perder un partido no te sientes bien pero he tenido algunos estos años y ya sé lo que es. Sabía que iba a ser un partido inaugural muy difícil para mí en este torneo. Arnaldi es un jugador muy bueno, de calidad, y yo no jugué muchos partidos en tierra batida. Entrené bien pero es completamente diferente cuando sales a la pista", confesó el tenista serbio.

Arnaldi, número 44 del mundo, jugará en tercera ronda por primera vez en Madrid, ante el bosnio Dami Dzumhur, que ganó al argentino Sebastian Báez.

Davidovich, el único español superviviente

El tenista malagueño, Davidovich es el único representante español en el Mutua Madrid Open. Este domingo se medirá a Alexander Zverev, el favorito para coronarse en la capital de España.