Paula Leitón presenta en el Círculo Mercantil su libro “XXL”, un alegato contra la gordofobia desde el oro olímpico

Este miércoles 17 de diciembre, las instalaciones deportivas del Círculo Mercantil acogieron la presentación de “XXL: del oro olímpico a la lucha contra la gordofobia”, el libro de la waterpolista Paula Leitón, una obra en la que la deportista narra su trayectoria vital y profesional, marcada por la constancia, la resiliencia y el compromiso social frente a la gordofobia, el bullying y los trastornos de la conducta alimentaria.

Leitón, medallista de oro con la selección española en los Juegos Olímpicos de París 2024, se ha convertido en una de las voces más visibles del deporte español en la defensa de la diversidad corporal. En su libro, la autora combina el relato autobiográfico con una denuncia directa de los estereotipos físicos que aún persisten en el alto rendimiento, especialmente en el deporte femenino.

La jornada comenzó con un recorrido por las instalaciones, en el que la deportista estuvo acompañada por una amplia representación de los deportistas acuáticos del Mercantil, miembros de la junta directiva y la presidenta del Ateneo Popular de Sevilla, entidad impulsora del acto. En representación del club asistieron José María González Mesa, presidente de la entidad, junto a Lola Chaves Vicente, vicepresidenta primera, y Elisa María Pinilla Hernando, vicepresidenta deportiva.

Durante su visita a la piscina olímpica y a la piscina cubierta, donde entrenaba la sección de Natación Artística, Leitón compartió con los jóvenes deportistas un mensaje centrado en la disciplina, la perseverancia y la confianza personal, valores que —según destacó— han sido clave en su carrera.

En el encuentro con los asistentes, la waterpolista recordó uno de los momentos más significativos de su trayectoria: “Cuando me colgaron la medalla de oro en París, mi primer pensamiento fue para las compañeras que se quedaron fuera tras años de sacrificio”. Una reflexión que puso de relieve la dimensión colectiva del éxito deportivo.

Posteriormente, tuvo lugar la conferencia, moderada por el nutricionista Pablo Ojeda, quien planteó diversas cuestiones sobre el día a día de una atleta olímpica. Leitón abordó con franqueza su experiencia personal frente a las críticas, el bodyshaming y la presión estética, subrayando la importancia del autocuidado y la salud mental: “Trabajo para ser mejor deportista, pero también para cuidarme psicológicamente; pedir ayuda es fundamental”.

La deportista también reflexionó sobre el fracaso como parte del aprendizaje, recordando la derrota ante Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Tokio. “Cada día en el deporte hay un fracaso. Aprender a convivir con él es lo que te permite avanzar”, señaló, explicando cómo esa experiencia la ayudó a fijar su objetivo en el siguiente ciclo olímpico.

En el turno de preguntas, Leitón insistió en la necesidad de contar con referentes positivos y expresó su deseo de ser un ejemplo para las jóvenes deportistas que atraviesan situaciones similares. “Quédense con el día a día, con los pequeños momentos. Los éxitos llegan, pero lo que permanece son las vivencias compartidas”, afirmó.

Paula Leitón firma ejemplares de su libro al finalizar la conferencia en el Círculo Mercantil de Sevilla. / M. G.

El acto concluyó con unas palabras de Pablo Ojeda, quien agradeció a la deportista su testimonio: “Gracias por demostrar que habitarse sin miedo también es una forma de victoria”. Tras la clausura, Paula Leitón firmó ejemplares de su libro y compartió un momento cercano con el público asistente.

Un evento que refuerza el papel del deporte como herramienta de transformación social y que deja constancia de que los sueños se alcanzan cuando se persiguen con determinación, valentía y sin límites impuestos.