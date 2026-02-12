Pilar Lamadrid abre el ciclo hacia Los Ángeles 2028 con un sólido estreno en los iQFOil Games de Lanzarote

La windsurfista olímpica sevillana Pilar Lamadrid ha iniciado la temporada 2026 con una actuación consistente en los iQFOil Games celebrados en Lanzarote, donde concluyó en la 12ª posición de la clasificación general y fue la primera española en la tabla. La regata, caracterizada por la exigencia técnica y la implementación de nuevos formatos de competición, ha supuesto un primer test de alto nivel dentro del nuevo ciclo olímpico.

La deportista del CN Puerto Sherry, que representó a España en los Juegos Olímpicos de París 2024, afronta esta etapa con la vista puesta en Los Ángeles 2028. La cita lanzaroteña formaba parte de su planificación como prueba de control para evaluar el trabajo físico, técnico y táctico desarrollado durante la pretemporada. Las conclusiones, según la propia regatista, son positivas. “Era la primera regata del año y queríamos comprobar si el trabajo iba en la dirección correcta. La buena noticia es que sí”, resume con satisfacción.

El campeonato se desarrolló a lo largo de cuatro jornadas más la medal race, en condiciones variables que pusieron a prueba la capacidad de adaptación de la flota internacional. Además, la competición sirvió como banco experimental para los formatos que la federación internacional estudia implantar en el programa olímpico, con calendarios más compactos y un menor número de días en el agua.

Lamadrid compitió en todas las modalidades previstas: slalom, el novedoso slalom sprint —con tramos de ceñida más cortos y dinámicos— y course racing en condiciones de mayor intensidad de viento. La sevillana mostró solvencia en cada uno de los registros, destacando por su regularidad y capacidad de adaptación. “He podido probarme en todos los formatos y me he sentido cómoda”, explica, valorando especialmente la versatilidad demostrada.

Viento inestable

Las pruebas pudieron disputarse con continuidad durante la mayor parte del evento, aunque la última jornada estuvo marcada por un viento inestable y cambiante que complicó el desarrollo del programa. “Fue el día más difícil, el viento iba y venía y eso lo hacía todo más imprevisible”, señala.

En el plano estrictamente competitivo, Lamadrid navegó en posiciones destacadas en varias mangas, llegando a situarse en puestos de Top 10 en distintos parciales. Sin embargo, pequeños errores y situaciones puntuales de regata —como alguna caída o decisiones tácticas milimétricas— impidieron consolidar esos resultados en la clasificación final. La propia deportista identifica un área concreta de mejora: las salidas. “Es algo que debo seguir trabajando para ganar confianza y regularidad”, reconoce con autocrítica.

El balance global, no obstante, es alentador. Finalizar como mejor española en una prueba de este nivel confirma su progresión en el nuevo ciclo y refuerza su posición dentro del equipo nacional. El rendimiento mostrado en Lanzarote avala el trabajo de preparación y consolida la base sobre la que se construirá la temporada.

El calendario de Pilar Lamadrid continuará en aguas andaluzas con la Semana Olímpica Andaluza, que ejercerá como Copa de España, y con los iQFOil Games de Cádiz, citas que permitirán seguir ajustando detalles técnicos antes del primer gran compromiso internacional del año: el prestigioso Trofeo Princesa Sofía, en Palma, durante la primavera.

Con este estreno competitivo, la windsurfista sevillana confirma que el camino hacia Los Ángeles 2028 ha comenzado con paso firme. Regularidad, adaptación a los nuevos formatos y margen de mejora identificable conforman un punto de partida sólido para afrontar una temporada clave en la consolidación de su proyecto olímpico.