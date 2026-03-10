Pilar Lamadrid se coloca líder en unos iQFOiL Games Cádiz marcados por la igualdad

La bahía de Cádiz volvió a convertirse este martes en un tablero de ajedrez para el windsurf olímpico en la segunda jornada de los iQFOiL Games Cádiz, marcada por un viento escaso y muy variable que obligó a regatistas y comité a armarse de paciencia antes de completar el programa del día. Entre esperas y cambios de intensidad, la jornada terminó dejando movimientos importantes en las clasificaciones y un nombre propio en clave andaluza: la sevillana Pilar Lamadrid, nueva líder entre las senior femeninas.

El día arrancó con una única prueba para las flotas masculina juvenil y senior en torno a las 12:30 horas, pero después llegó una larga pausa de más de tres horas hasta que el viento volvió a estabilizarse en torno a los 8-10 nudos. Con esas condiciones, el comité optó por el formato Slalom para todas las flotas y finalmente pudieron completarse cuatro pruebas para las categorías senior y Sub 19, y tres para los Sub 17.

Lamadrid toma el mando con autoridad

La gran protagonista de la jornada fue la sevillana Pilar Lamadrid, regatista del CN Puerto Sherry, que firmó una actuación de enorme consistencia para situarse al frente de la clasificación senior femenina.

La actual campeona de España sumó un primero, dos segundos y un tercero, una serie muy sólida que le permite colocarse líder tras un intenso pulso con sus principales rivales internacionales. La igualdad es máxima: Lamadrid defenderá el liderato con apenas un punto de ventaja sobre la checa Nela Sadilkova y dos sobre su compatriota Katerina Svikova.

Pilar Lamadrid, nueva líder de la prueba senior femenina. / Sailing Energy

La clasificación está completamente abierta y todo apunta a que la batalla por el triunfo final se decidirá en los últimos días del campeonato.

Lucía Guardiola sigue en la pelea Sub 19

También sigue muy viva la lucha por el podio en la categoría Sub 19 femenina, donde la gaditana Lucía Guardiola, también del CN Puerto Sherry, continúa entre las mejores.

La regatista arrancaba el día liderando la general tras la penalización sufrida en la jornada inaugural por la francesa Salomé Simón, pero una actuación más irregular —con un octavo y un primero— la sitúa ahora tercera.

Aun así, la igualdad es total: Guardiola está a sólo un punto de la segunda plaza, que ocupa la turca Ruya Ugurlu. El liderato pasa a manos de la francesa Thea Le Borgne, la más regular del día con dos primeros y dos segundos, resultados que le permiten abrir ocho puntos de ventaja al frente de la clasificación.

Medina avanza en la flota senior masculina

En la flota masculina senior, el malagueño Antonio Medina (RC El Candado) continúa su progresión y asciende hasta la quinta plaza de la general.

El actual campeón de España volvió a mostrarse competitivo en una jornada exigente y logra acercarse al grupo de cabeza. Medina se queda a cinco puntos del cuarto clasificado, mientras que el podio sigue algo más lejos, aunque todavía dentro de su radar.

El liderato continúa compartido entre el turco Onur Cavit Biriz y el brasileño Mateus Isaac, empatados a puntos, con el lituano Rytis Jasiunas ocupando la tercera posición.

Ruiz resiste y Patiño cede el liderato Sub 17

Entre los Sub 19 masculinos, el balear Jorge Ruiz mantiene el liderato aunque con una ventaja mínima. El regatista volvió a mostrar solidez con dos victorias parciales y un tercero, pero el neerlandés Peyton Dits, ganador de tres mangas, se queda a sólo un punto en la general.

Ambos han abierto ya una clara brecha respecto al tercer clasificado, el israelí Kfir Nov, que aparece a casi veinte puntos.

En la categoría Sub 17 masculina, el balear Enric Patiño pierde el liderato por un solo punto en favor del francés Swann Manhaval, protagonista del día con dos victorias. La tercera plaza sigue en manos españolas gracias al regatista de Santa Pola Gonzalo Ruiz.

En Sub 17 femenina, el podio provisional continúa dominado por regatistas internacionales, con la turca Habla Kabasakal al frente de la clasificación.

La competición continuará este miércoles a partir del mediodía, en una tercera jornada que puede empezar a definir a los grandes aspirantes al triunfo en las diferentes categorías de estos iQFOiL Games Cádiz, que reúnen en la bahía gaditana a algunas de las mejores promesas y figuras del windsurf olímpico internacional.