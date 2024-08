Vela (iQFOiL) | Pilar Lamadrid se despide de los Juegos reconociendo que "mentalmente todavía hay mucho que trabajar"

Sevilla/Sintetizaba Pilar Lamadrid en la antesala de estos Juegos de París que el windsurf olímpico y más concretamente su clase, la iQFOiL, debutante en el evento de los cinco anillos como ella, se trataba de una partida de ajedrez en la que debías anticiparte a todo tipo de movimientos. En una Marsella caótica -sede de los eventos de vela- en la que el viento ha sido caprichoso y se han cancelado varias regatas por la falta de nudos -se necesitan un mínimo siete para salir a navegar-, la ya de por sí aleatoria competición la ha dejado sin opciones este jueves de clasificarse para la 'Medal Race' del viernes, tramo final al que acceden las diez mejores de la general.

Lamadrid comenzó la primera de las cinco últimas mangas clasificatorias de este jueves -finalmente sólo se disputaron tres por las condiciones meteorólogicas antes mencionadas- como decimocuarta en la general tras escalar meritoriamente cuatro puestos la jornada anterior en la que destacó con un segundo puesto en la penúltima prueba.

Todo esto sin que pudiera realizarse la prueba más determinante, la maratón alrededor de la costa de Marsella de puntuación doble, suspendida cuando ya enfilaba su último tercio por las dificultades de un tornadizo viento que aminoró su intensidad hasta los 3 nudos. En tales condiciones, los deportistas eran incapaces de impulsar la vela lo necesario para levantar la tabla del agua, de modo que la organización decretó a las 13:57 la suspensión y el regreso al puerto de Roucas-Blanc.

Lamadrid junto a la embarcación eslovena en una de las mangas del pasado miércoles. / Sebastian Nogier | EFE

La irregularidad y el factor psicológico, su gran debe

Para esta jornada de jueves y ante el aplazamiento de regatas durante los días previos, había fijadas hasta cinco mangas, pero por las caprichosas inclemencias meteorológicas la organización decidió que se realizarán tres de ellas. Lamadrid acabó en un regular decimotercer puesto en la primera, cuarta en la segunda lo que le alzaba exprimiendo sus opciones al decimotercerpuesto en la general. Finalmente en la última manga, la windsurfista del CN Puerto Sherry no pudo pasar de la vigésimotercera posición, colocándose en el puesto 15º de la clasificación general a 34 puntos del acceso a la carrera por las medallas.

"Terminamos estos Juegos Olímpicos de París habiéndolo dado todo físicamente y aunque en ciertos momentos la suerte no me ha acompañado, eso no es excusa", dijo Lamadrid. Además reconoció que la parte mental sigue siendo su gran debe en la competición. "Mentalmente tengo todavía mucho que trabajar, el día con más mangas directametne no fui a por todas, así que tenemos deberes para el siguiente ciclo sabiendo ya lo que son unos Juegos Olímpicos".

Por otro lado, la hispalense reconoció que "hasta la última preuba podíamos haberle dado la vuelta porque somos capaces, pero me quedo con la experiencia de saber lo que hay que preparar".

Días antes, en la segunda jornada, logró imponerse en una de las primeras regatas, lo que reflejaba las buenas sensaciones mostradas en el ciclo preolímpico (llegó a ser incluso la número uno del ránking mundial en 2022). Sin embargo, la hispalense finaliza su bautismo olímpico sin lograr el objetivo de acceder a la 'Medal Race' -regatas por las medallas- de la última jornada en la que se disputan cuartos, semifinales y final y soñar así con darle una medalla a España, como lograra en Londres 2012 una de sus inspiraciones: Marina Alabau, único oro sevillano en unos Juegos Olímpicos hasta la fecha.