Prueba de mucho nivel para el renovado Cajasol Real Ciencias

El Cajasol Real Ciencias visita este domingo (12:00) Pepe Rojo, uno de los campos más exigentes del rugby español, para medirse al VRAC Quesos Entrepinares en la cuarta jornada de la División de Honor. El partido será dirigido por García de las Mestas.

Tras la gran victoria la pasada jornada frente a la UE Santboiana en el Juan Arenas, el conjunto dirigido por Tomás Carrió llega con confianza y con la intención de mantener la línea ascendente en su juego. El técnico argentino destacó durante la semana “expusimos a los jugadores a situaciones duras y han respondido muy bien, el grupo está unido y semana a semana estamos logrando la dinámica que queremos".

El partido ante el VRAC supondrá una prueba de carácter para los sevillanos, que buscarán trasladar fuera de casa la solidez mostrada en Cartuja. “Nos medimos a un rival difícil en su campo, con un viaje largo. Tenemos que dar una batalla grande, con inteligencia en los fijos: touch, melé, punto de encuentro, saber resistir en los momentos duros y cuando tengamos nuestras oportunidades aprovecharlas a la máxima intensidad posible", añadió Carrió.

Los queseros se encuentran en la cabeza de la tabla con dos victorias como visitantes (Alcobendas y El Salvador) y una derrota como local (Burgos). Destacan como máximos ensayadores el canterano Pablo Mateos y Baltazar Taibo. El argentino es también el máximo anotador del equipo con 50 puntos hasta el momento.

La lista de los que viajan a tierras castellanas está formada por: Augusto Ledesma, Marcelo Marina, Juan Carlos Sánchez, Nahuel Yáñez, Matias Galliano, Oscar Sanchez, Manolo Bobo, Franco López, Daniel Störh, Fernando Pericet, Talla Samb, Luis Caruz, Jaime Borondo, Vicente Gamarra, Jay Davis, Miguel Reina, Manuel Vázquez, Tomás Lamboglia, Ignacio Moreno, Antonio García, Fernando Luna, Pablo Sánchez y Agustin Galliano.