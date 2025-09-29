El punto imposible de Alcaraz que desató la locura en Tokio: "Ver para creer"

Carlos Alcaraz continúa demostrando su supremacía en el ATP 500 de Tokio tras superar de manera contundente al estadounidense Brandon Nakashima por 6-2 y 6-4 en cuartos de final. A pesar de haber generado preocupación en su debut por una aparatosa torcedura de tobillo, el murciano ha logrado recuperarse físicamente y, con un vendaje protector en la zona afectada, ha desplegado un nivel sobresaliente que le ha permitido acceder a su novena semifinal consecutiva en el circuito, igualando así su mejor registro de victorias en una temporada.

La condición física del español no ha supuesto ningún impedimento para ofrecer momentos de gran brillantez. Con el marcador 5-4 en el segundo set, Alcaraz ejecutó una de las jugadas más espectaculares del año al responder de espaldas a la red un incómodo contragolpe de Nakashima, devolviendo la pelota antes de que tocara el suelo por segunda vez y dejando completamente descolocado al norteamericano. Esta acción provocó una ovación unánime del público presente en el Coliseo Ariake.

El dominio del actual número 1 del mundo fue evidente desde el inicio del encuentro. En el primer parcial, consiguió un quiebre temprano y acumuló 18 golpes ganadores frente a apenas seis errores no forzados, con un pleno de efectividad en primeros servicios (11/11). El estadounidense apenas pudo sumar dos puntos al resto, mientras el español combinaba potentes golpes con sutiles dejadas que desconcertaron constantemente a su rival.

Un segundo set que confirmó su superioridad

En la segunda manga, aunque Nakashima intentó reaccionar, Alcaraz logró un break decisivo para adelantarse 3-2 gracias a una precisa derecha cruzada. Si bien desaprovechó tres bolas de partido al resto, el murciano cerró el encuentro con autoridad mediante un juego perfecto con su servicio (40-0), completando la victoria en apenas una hora y 20 minutos.

Las estadísticas reflejan el excepcional momento de forma del tenista español: 39 golpes ganadores (25 con la derecha) por solo 18 errores no forzados. "No voy a mentir, creo que he jugado increíble hoy. Probablemente, sea el mejor momento de mi carrera. Me siento muy bien en la pista", confesó Alcaraz tras el triunfo. "Creo que puedo lograr cualquier cosa. Llego al final de la temporada con mucha confianza y partidos como este, a este nivel, me ayudan a mantenerla", añadió el joven de 22 años.

Estrategia adaptada a su esguince

Consciente de sus molestias físicas, Alcaraz reconoció haber ajustado su planteamiento táctico: "Tuve que jugar más agresivo de lo normal porque quería que él corriera más que yo en este partido". Esta adaptación ha resultado exitosa, ya que el español aún no ha cedido ningún set en lo que va de torneo.

Alcaraz festeja en Tokio. / Ranjith Kumar | Europa Press

Su próximo rival en semifinales será el noruego Casper Ruud (nº 12), quien superó al australiano Aleksandar Vučić por 6-3 y 6-2. El historial entre ambos tenistas favorece claramente a Alcaraz por 4-1, aunque el último enfrentamiento cayó del lado del escandinavo en las Finales de la ATP de 2024. La otra semifinal enfrentará a los estadounidenses Taylor Fritz (nº 5) y Jenson Brooksby (nº 86).

En busca de igualar récords

El avance de Alcaraz en el torneo nipón, donde previamente eliminó al argentino Sebastián Baez y al belga Zizou Bergs, le permite igualar su récord personal de 65 victorias en una temporada, marca que ya había alcanzado en 2023. Además, mantiene intactas sus aspiraciones de finalizar el año como número uno mundial por segunda vez, tras lograrlo en 2022.

El murciano también busca convertirse en el cuarto tenista español en conquistar el prestigioso torneo japonés, siguiendo los pasos de Manolo Orantes (1977), David Ferrer (2007) y Rafa Nadal (2010), lo que supondría un nuevo hito en su ya brillante trayectoria deportiva.