La RFEF inaugura unas jornadas contra el Bullying en el Polígono Sur

"Debemos erradicar esta lacra llamada acoso escolar". Con esta firme determinación el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, ha abierto este lunes en Sevilla las jornadas Junt@s somos más fuertes, organizadas por la propia Federación, el Ayuntamiento de Sevilla, la Junta de Andalucía y la Real Federación Andaluza de Fútbol, cuyo máximo responsable, Pedro Curtido, se ha contado entre los asistentes.

Decenas de estudiantes de diferentes colegios e institutos de la capital hispalense se han dado cita en el auditorio Factoría Cultural, ubicado en el área del sevillano Polígono Sur, la víspera del encuentro clasificatorio entre España y Turquía en unas emocionantes jornadas que han servido para concienciar sobre la importancia de diferentes causas sociales, entre las que el bullying ha ocupado un papel preponderante.

Por ello, Rafael Louzán ha comenzado su alocución de bienvenida dando las "gracias a todos los que estáis aquí en una mañana de lunes tan intensa y especial. El fútbol debe devolver a la sociedad mucho de lo que ésta le ha aportado, ayudando a reconducir algunos problemas sociales: debemos erradicar lacras como la del acoso escolar".

Un símbolo de apoyo, comprensión y solidaridad

El presidente de la RFEF ha pedido que "todos veamos al fútbol como un símbolo de apoyo, de comprensión y solidaridad. Os animo a todos a participar hoy y hacerlo también del buen momento del fútbol español. Somos la selección número uno del ranking FIFA tanto a nivel masculino como femenino. Somos referencia mundial, mañana queremos celebrar la clasificación y todos podemos participar de ello con los valores positivos del deporte. Por todo ello estamos aquí: para acompañar y para solidarizarnos", ha afirmado.

Destacadas personalidades del mundo del deporte, la prevención de la violencia o el apoyo a la salud mental como el boxeador Jero García o la presidenta de la Fundación Blanca, Lola Fernández-Ochoa, han tomado la palabra durante esta jornada en la que el público asistente ha podido conocer de primera mano experiencias vitales como la del propio Jero o la de la medallista olímpica Blanca Fernández-Ochoa a través del testimonio de su hermana.

Se da la circunstancia de que Sevilla ha vivido el mes pasado la trágica pérdida de la joven Sandra Peña, quien con sólo 14 años de edad se quitó la vida tras sufrir reiterados episodios de acoso escolar.

La importancia de las denuncias

Ante tragedias como la de Sandra, desde la las jornadas Junt@s somos más fuertes se ha subrayado la importancia de denunciar ante sospechas de bullying, de buscar ayuda profesional cuando la salud mental se encuentre en entredicho o se han mostrado iniciativas como la que a través del programa Be my Referee trabaja en la inclusión de personas con otras capacidades en el mundo del arbitraje y que ha sido presentado por la CEO de AGF Genuine y directiva de la RFEF, Conxita Esteve, así como por el colegiado Rubén Almazán.

Una enriquecedora jornada en definitiva durante la que el propio presidente de la RFEF ha querido invitar a los alumnos asistentes al encuentro de este martes en el Estadio La Cartuja de Sevilla, donde los actos de sensibilización social seguirán celebrándose porque, como ha podido escucharse en el Polígono Sur hispalense, "no hay nada más valiente que cuidar de los demás".