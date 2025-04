Ricardo de Burgos Bengoechea rompe a llorar en la rueda de prensa previa a la final de la Copa del Rey de Sevilla

Sevilla/El colegiado de la final de la Copa del Rey que este sábado disputan FC Barcelona y Real Madrid en el estadio de La Cartuja, en Sevilla, Ricardo de Burgos Bengoechea, rompió a llorar en la rueda de prensa previa al encuentro al ser cuestionado por el futuro del arbitraje y confesar que su hijo vuelve a casa del colegio llorando.

El colegiado vasco respondió con sinceridad y rompiendo a llorar después de ser cuestionado por el futuro del arbitraje y sobre si los niños querrán ser árbitros. "Cuando tu hijo va al colegio y le dicen que su padre es un ladrón y llega a casa llorando, es muy jodido. Lo que hago es intentar educar a mi hijo para decirle que su padre es honrado, que se equivoca como un deportista más. Es muy jodido, no se lo recomiendo a nadie. El día que me vaya de aquí, quiero que mi hijo esté orgulloso de lo que fue su padre y lo que es el arbitraje, que nos ha dado muchos valores. No hay derecho con lo que estamos pasando muchos compañeros y compañeras, no sólo del fútbol profesional, también del fútbol base. Que cada uno haga una reflexión de por dónde queremos ir, de lo que queremos en el deporte y en el fútbol", finalizaba.