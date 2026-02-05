El rugby argentino visita Sevilla: Estudiantes de Paraná juega esta tarde en La Cartuja

El Club Atlético Estudiantes de Paraná, una de las entidades más representativas del rugby argentino, continúa este jueves su gira por España con una cita destacada en Sevilla. El conjunto entrerriano se medirá esta tarde al Real Ciencias Rugby Club sub 23 a partir de las 19:00 horas en el campo B de La Cartuja, en una cita que servirá como punto de encuentro entre dos culturas rugbísticas unidas por la historia y la formación.

La visita del equipo conocido como los albinegros a la capital andaluza arrancó el pasado martes, cuando la expedición aterrizó en Sevilla. El programa inicial incluía un partido frente al CAR Sevilla, que tuvo que ser suspendido por la alerta meteorológica, lo que obligó a reorganizar la agenda deportiva. Lejos de suponer un contratiempo, la jornada de este jueves refuerza el espíritu de la gira, ya que además del partido frente al equipo sub 23 del Ciencias, el plantel argentino llevará a cabo un entrenamiento conjunto con el primer equipo científico, uno de los clubes históricos del rugby español.

Fundado en 1905, el Club Atlético Estudiantes de Paraná es una institución polideportiva de enorme tradición en Argentina. Alberga 16 disciplinas deportivas y el rugby forma parte de su ADN desde hace 92 años. A lo largo de su historia, el club ha sido una cantera permanente de talento, con numerosos jugadores que han vestido la camiseta de las selecciones nacionales, tanto de Los Pumas como de Los Pumitas, y que en la actualidad compiten en franquicias profesionales del Súper Rugby Américas.

En el plano competitivo, Estudiantes es uno de los referentes del Torneo del Litoral, una de las competiciones regionales más exigentes del país. En los últimos cinco años, el club se proclamó campeón en 2023, fue semifinalista en dos ediciones y alcanzó una final, además de firmar actuaciones destacadas en el Nacional de Clubes, consolidando su prestigio dentro del rugby argentino.

Dos jugadores en el CAR Sevilla

La relación con Sevilla no es nueva. Hace dos décadas, Nicolás Giqueaux “Colo” y Carlos Fagionatto, formados en Estudiantes, defendieron los colores del CAR Sevilla, dejando una huella que aún se recuerda en el rugby local. A ellos se suman Jorge y Alejandro Miguel, los conocidos “Tingui”, también surgidos del club paranaense y actualmente vinculados al Club Veteranos Sevilla, lo que refuerza los lazos deportivos y humanos entre ambas orillas del Atlántico.

La gira continuará tras el compromiso en La Cartuja con paradas en Valencia, donde Estudiantes se enfrentará al CAU, y en Barcelona, antes de emprender el regreso a Argentina el próximo 16 de febrero. Un recorrido que combina competición, convivencia y aprendizaje.

El rector del club, Julio Bergamaschi, resume así el espíritu del viaje: “Con esta gira, Estudiantes no sólo busca competir, sino también reafirmar su identidad, proyectar su trabajo formativo y seguir escribiendo páginas importantes en la historia del rugby entrerriano. Sevilla, Valencia y Barcelona serán testigos de nuestra historia. Es una experiencia de aprendizaje, amistad y orgullo, de representar al club lejos de casa y crecer como equipo y como personas”.

Más allá del resultado deportivo, la visita del Club Atlético Estudiantes de Paraná a Sevilla se presenta como un ejemplo de intercambio internacional, donde el rugby actúa como vehículo de valores, tradición y futuro compartido.