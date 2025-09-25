La Ruta de Otoño culmina en Pineda con un CSN5* de máxima dificultad

El Real Club Pineda de Sevilla abre este viernes la gran final de su Ruta de Otoño con un Concurso Nacional de Saltos de 5* que equipara sus grandes premios a los estándares internacionales. La cita, que se prolongará hasta el domingo, pondrá en juego una dotación total de 35.730 euros en premios y reunirá a más de 400 caballos, gracias a la suma de las doce pruebas oficiales —cuatro cada jornada— y de las competiciones complementarias que completan el programa. En el ámbito nacional, solo los CSN5* alcanzan alturas de 1,50 metros, propias de los concursos internacionales.

La gran novedad llega con la incorporación de Iván Serrano Sáez, miembro del equipo nacional, y Álvaro González de Zárate, uno de los jinetes jóvenes con mayor proyección, que se suman a un cartel de calidad. Junto a ellos competirán figuras contrastadas como Jesús Garmendia y Carlos Bosch, además de una representación local de gran nivel encabezada por Jesús Torres, los hermanos Astolfi López y los Bidón Daurella, protagonistas de la primera parte de la Ruta de Otoño.

El concurso arrancará el viernes a las 9:00 horas con una prueba inaugural de 1,45 metros al cronómetro, a la que seguirán recorridos de 1,35, 1,30 y 1,20 metros. El sábado cobrará protagonismo el Pequeño Gran Premio Trofeo IMD-Ayuntamiento de Sevilla, sobre 1,50 metros a Dos Fases Especial, junto con pruebas de 1,40, 1,30 y 1,20 metros. El domingo llegará el desenlace con el Gran Premio Trofeo Real Maestranza de Caballería de Sevilla, igualmente sobre 1,50 metros con desempate y dotado con 10.000 euros, precedido por otras pruebas de 1,40, 1,30 y 1,20 metros. Los recorridos llevan la firma del jefe de pista Marcos Luis Núñez, que ha diseñado trazados técnicos y exigentes para poner a prueba a los mejores binomios.

Con este programa, que combina espectáculo, emoción y rigor deportivo, el CSN5* de Pineda reafirma al club hispalense como una de las plazas imprescindibles del calendario nacional, ofreciendo a Sevilla un fin de semana a la altura de los grandes concursos internacionales.