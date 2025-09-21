Triunfo de Luis Plaza en un Gran Premio palpitante que cierra el CSN4* de Pineda

Luis Plaza se adjudicó el Gran Premio del CSN4* Ruta de Otoño en el Real Club Pineda de Sevilla, la prueba reina disputada sobre 1,45 metros. Con Vegas de la Fol, firmó un recorrido sin faltas en 43,18 segundos en un desempate de gran emoción. El trazado planteaba siete obstáculos que el sevillano supo interpretar a la perfección, sacando partido a la destreza en la vuelta Peterson, al riesgo en el recorte tras el fondo y a la velocidad en el tramo final más galopado. Su dominio en cada uno de estos puntos le aseguró la victoria frente a los otros seis binomios clasificados para el barrage.

El segundo puesto fue para el extremeño Pedro Fernando Mateos con Vaya Cañón CC, que paró el reloj en 43,57 segundos, mientras que Carlos Lange con Khadiri completó el podio con un cero en 44,89 s. Un resultado que reunió a algunos de los jinetes más destacados de todo el CSN4*, varios de ellos ya vencedores en otras pruebas de la semana.

El segundo clasificado Pedro Fernando Mateos. / M.G.

Sara Retorta marca el ritmo en el 1,30 metros

Sara Retorta se alzó con la victoria en la prueba de 1,30 metros, disputada en dos fases especial y con 78 participantes, montando a Gerlain de Roumard y firmando el mejor tiempo con un cero en 29,94 segundos. La segunda plaza fue para Sofía Moreno con Brigitte, que había tomado el liderato en la salida número 31 con 30,08 s antes de ser superada por Retorta. El podio lo completó el sevillano Luis Astolfi Flórez, jinete de Pineda, con Jimena J, que se había situado provisionalmente al frente desde el turno 28 con un recorrido sin faltas en 30,21 s.

El 1,20 metros cierra la jornada con máxima competencia

La prueba de 1,20 metros puso el broche final al programa oficial con un centenar de participantes, lo que la convirtió en la más numerosa y competida del día. La vencedora fue Natalia Appendino, amazona de la Costa del Sol y hermana de la ganadora del Pequeño Gran Premio de ayer, que se impuso con Stromboli de Vidau tras un cero en 74,90 segundos. Muy cerca quedó María del Pópulo González con Guajira, también sin penalización en 74,99 s, mientras que la tercera plaza fue para Esther Barroso con Baraka Louvo, que completó el recorrido en 77,52 s.

Con la disputa de las pruebas de hoy concluye la primera parte del CSN4* Ruta de Otoño en el Real Club Pineda de Sevilla. La competición continuará el próximo fin de semana con el CSN5*, cita de máximo nivel que reunirá a parte de las grandes figuras de la hípica nacional.