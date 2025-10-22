La San Silvestre Sevillana cumple 30 ediciones el 31 de diciembre

La SAN Silvestre Sevillana cumple este año su 30 aniversario el próximo 31 de diciembre con una edición con muchas novedades. La tradicional cita atlética con la que se despide el año en Sevilla, se consolida como una de las carreras más antiguas y con más tradición en la ciudad, abre inscripciones y presenta a su nuevo patrocinador oficial: SAN, la marca de suavizantes y perfumadores para ropa de la multinacional sevillana Persán, que se une a la SAN Silvestre para este 2025.

La XXX SAN Silvestre Sevillana se ha presentado oficialmente hoy en la Plaza de España de la mano de Silvia Pozo, delegada de Deportes y Promoción de la Salud del Ayuntamiento de Sevilla; Nicolás Núñez, presidente del ADSevilla (club organizador de la prueba) y Mateo Navajas, gerente de Create Deporte, coorganizador.

“La SAN Silvestre Sevillana es una de los referentes históricos del running en Sevilla, una cita tradicional, festiva y que supone la manera más divertida y deportiva de afrontar la Nochevieja, haciendo deporte. Desde el Instituto Municipal de Deportes nos sumamos a su trigésimo para seguir haciendo crecer una prueba arraigada y muy especial para los sevillanos”, afirmó Silvia Pozo.

La SAN Silvestre Sevillana mantiene su exitoso y divertido formato competitivo que logra reunir en un mismo circuito a atletas populares con algunos de los mejores atletas locales, en la pasada edición se superaron por primera vez en su historia los 2.000 inscritos, cifra que también se espera ampliar en esta próxima edición para la que ya es posible inscribirse a través de la web Inscripciones SAN Silvestre que también se estrena.

La prueba consta de 5 kilómetros en un precioso recorrido por el interior y alrededores del Parque de María Luisa, con meta en plena Plaza de España, y aunque muchos corredores la afrontan con el máximo carácter competitivo (algunos de los mejores atletas élite sevillanos y andaluces han estado entre sus ganadores en estos 30 años de historia), también es posible completar en la modalidad de “disfraces” y optar a los premios que otorga el jurado de la competición tanto en categoría individual como en grupos. Como es tradicional, entre los premios para los ganadores, mejores en cada categoría y disfraces, se reparten hasta 14 piezas de jamón y paletillas. La salida de la prueba es a las 17:00 horas, aunque desde las 16:30 volverán a poder participar niños desde prebenjamines-benjamines (250m) hasta alevines-infantiles (1km), en las pruebas para los más pequeños.

Hay precios bonificados por tramos, que van desde los 10 euros hasta el 31 de octubre como promoción de lanzamiento; 12 € hasta el 30 de noviembre y 15€ hasta el 26 de diciembre.

En la pasada edición, los ganadores fueron Gonzalo García Snow y Lucía Pérez, con tiempos de 14:30’ y 17:51', respectivamente.

Organiza ADSevilla y Create Deporte, con el patrocinio de SAN, suavizantes y perfumadores para ropa, y Persán. Colabora el Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla.