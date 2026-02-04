Sevilla activa la cuenta atrás para el X-Trial de las Naciones 2026

Sevilla ya respira trial indoor. A sólo 40 días de su celebración, el X-Trial de las Naciones Sevilla 2026 comienza a calentar motores y a generar una enorme expectación entre los aficionados al motor, el deporte de élite y los eventos internacionales. El próximo 14 de marzo, el Palacio de Deportes San Pablo será el escenario de una prueba que reunirá a las mejores selecciones del mundo en una competición que combina técnica extrema, espectáculo y emoción a partes iguales.

La selección española partirá como la gran favorita en esta edición, impulsada por su condición de anfitriona y por contar con el piloto más laureado de la historia del trial. Toni Bou, 34 veces campeón del mundo, liderará un equipo que buscará revalidar el título ante su afición en un recinto que promete un ambiente vibrante. España llega a Sevilla como la referencia absoluta del campeonato, pero consciente de que cualquier error puede ser decisivo en una disciplina donde la precisión es clave.

El reto para el combinado nacional será mayúsculo. Italia se presenta como uno de los rivales más sólidos, combinando la experiencia de Matteo Grattarola con la ambición del joven Francesco Titli, una dupla que ya ha demostrado su capacidad para competir al máximo nivel. También habrá que prestar atención a la selección de Estados Unidos, que atraviesa un claro proceso de crecimiento y llega con pilotos como Ryon Land y Joshua Roper, representantes de una nueva generación que aspira a consolidarse en la élite mundial.

Junto a ellos, Gran Bretaña y Francia volverán a ser protagonistas. Se trata de escuadras históricas, con una larga tradición en el trial internacional, acostumbradas a pelear por el podio y a elevar el nivel competitivo en cada edición del campeonato. Su presencia garantiza un duelo de potencias que convertirá la cita sevillana en uno de los eventos más atractivos del calendario 2026.

Más allá de la competición, el X-Trial de las Naciones se ha consolidado como un evento para toda la familia. Organizado por Winnite, el espectáculo está diseñado para atraer tanto a los aficionados más expertos como a quienes se acercan por primera vez al trial. La combinación de saltos imposibles, zonas técnicas, música, iluminación y una cuidada puesta en escena transforma cada manga en una experiencia visual de alto impacto.

La organización ha confirmado que las entradas para el evento ya están a la venta y cuentan con precios promocionales hasta este 6 de febrero, una oportunidad especialmente atractiva ante la alta demanda prevista. Los precios parten desde 15 euros, con tarifas especiales para menores de 12 años, lo que refuerza el carácter accesible y familiar de la cita.

Con Sevilla preparada para acoger a miles de espectadores y a los mejores pilotos del planeta, el X-Trial de las Naciones 2026 se perfila como uno de los grandes acontecimientos deportivos del año en Andalucía. La cuenta atrás ya ha comenzado y todo apunta a que el 14 de marzo el Palacio de Deportes San Pablo vivirá una noche histórica para el trial mundial.