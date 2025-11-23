El Sevilla Atlético ya pierde con Luci (1-0)

Después de dos empates desde su llegada al banquillo del filial para sustituir a Jesús Galván, ahora en el Mirandés, el Sevilla Atlético sumó su primera derrota con Luci Martín y sigue en zona de descenso. Los nervionenses volvieron de vacío de su visita a uno de los gallitos de categoría, el Sabadell, segundo en la tabla, y no ganan desde la jornada novena ante el Hércules en el Jesús Navas (2-0) el 26 de octubre. Hace cinco jornadas.

Los de Luci, que encajaron el único tanto del partido en una jugada ensayada cuando se cumplía el primer cuarto de hora, no estuvieron nunca cómodos en el partido, y aunque tuvieron alguna reacción y trataron de no dejarse dominar por un rival superior y más experto, tuvieron que claudicar sin remisión. En la segunda parte, con muchos cambios ofensivos, lo intentaron con más ahínco en ataque sin lograr el premio del gol.

El filial sevillista no empezó bien el encuentro. Con un Sabadell que enlazaba transiciones ofensivas por las bandas, los de Luci Martín se defendieron como pudieron en área propia en los primeros compases. Coscia, al que anteriormente le anularían un tanto por adentrar el balón en la portería de Rafa Romero con la mano, adelantaba a los locales con un buen remate de cabeza tras una acertada acción combinativa entre el goleador y Rodri. El Sevilla Atlético se sacudió algo el dominio en los instantes finales de este periodo.

Tras el descanso, el Sevilla Atlético tuvo más la posesión ante un Sabadell que buscaba la sentencia a la contra. Con Collado, que obtuvo el perdón tras s u polémica expulsión, y Raihani dieron algo de más brío al filial en este periodo, en el que llegó alguna ocasión. Collado lo intentó desde el costado diestro, pero Fuoli a despejó a córner en la mejor ocasión de los sevillistas, que tuvieron que claudicar y siguen abajo en la tabla sin poder salir de una mala dinámica de resultados.