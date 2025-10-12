El Sevilla Atlético sigue sin encontrar el gol (0-0)

El Sevilla Atlético ha sumado un punto que sabe a poco ante el FC Cartagena (0-0). Los de Jesús Galván fueron superiores en un cómputo global, aunque faltó acierto de cara a puerta para poder concretar las ocasiones generadas en un choque que fue más vistoso en la primera parte.

En la primera mitad el filial sevillista puso las ocasiones por medio de Miguel Sierra y Alex Costa como primeros avisos, aunque no llegaron a materializar ninguna de ellas. A los 24 minutos de partido, una revisión en el FVS tras haber levantado el linier la bandera, confirmó el gol anulado al visitante Nil en el primer aviso de los cartageneros sin que pasara a mayores. En el tramo final, el control fue para los de Galván, aunque Alberto Flores evitó en los últimos minutos que el gol llegase por parte de los visitantes.

Tras el tiempo de descanso, fueron los visitantes quienes llevaron algo más la manija, haciendo estirarse a Alberto Flores en un par de ocasiones antes de la hora de juego. Llegaron los cambios y funcionaron para el filial sevillista, aunque con más chispazos que dominio. De hecho, uno de los que ingresó en el terreno de juego, Iker Villar, tuvo la más clara a los 84 minutos de partido, pero su disparo se marchó fuera por poco.

Así, el resultado no se movió y el Sevilla Atlético suma un punto insuficiente para salir del descenso, en el que se encuentra tras conseguir una sola victoria en siete jornadas y con la preocupante cifra de cuatro goles a favor. El próximo domingo se medirá al Teruel a las 16:15 horas.