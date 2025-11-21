Sevilla y Betis se unen a la campaña del Ayuntamiento contra el acoso escolar en la antesala del derbi

El Ayuntamiento de Sevilla ha presentado este viernes una campaña contra el acoso escolar junto al Sevilla FC y el Real Betis. Se trata de cuatro vídeos protagonizados por los Agentes Tutores de la Policía Local de Sevilla acompañados de un jugador y una jugadora de cada uno de los equipos con el que la administración y los clubes quieren concienciar a la sociedad tras el trágico caso de Sandra Peña. Todo a una semana y poco de que la ciudad acoja el derbi entre Sevilla y Betis en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha agradecido la implicación de los dos equipos y ha destacado la importancia de "sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de la prevención, detección y erradicación del acoso y el ciberacoso". "La implicación de las administraciones junto a referentes sociales y deportivos, como los equipos de la ciudad, resulta fundamental para lograr el objetivo de tolerancia cero frente a estas situaciones", ha afirmado.

Asimismo, Sanz ha subrayado la importancia del papel de los Agentes Tutores de la Policía Local. "Los resultados de las actuaciones de los Agentes Tutores demuestran que esta apuesta ha sido un acierto", ha indicado.

José María del Nido Carrasco, presidente del Sevilla, ha intervenido para recordar que "tenemos la capacidad de llegar lejos y alzar la voz alto, estamos muy sensibilizamos con este tipo de problemas sociales". "Todos tenemos que luchar de forma conjunta, los padres, profesores, autoridades… todos somos importantes. Tenemos que evitar que se vuelva a repetir el trágico caso de Sandra", añadió.

Ángel Haro, presidente del Betis, también ha intervenido en el acto que ha tenido lugar en el Ayuntamiento: "Es algo que nos afecta a todos, la causa es tan importante para que Betis y Sevilla, Sevilla y Betis se unan a la Policía por esta causa. Algunos sois del Betis, que tienen como valores la humildad, el respeto, la superación o el compañerismo. Es algo que se lleva por bandera y no hay nada que se aleje a estos valores que faltarle el respeto a un compañero".

Tras detectar la "gravedad" de los casos de acoso y ciberacoso que les llegan de forma continuada desde la Jefatura de Policía Local se decidió poner en marcha una campaña con el apoyo de los dos clubes de fútbol más importantes de la ciudad para llegar a los jóvenes de una forma más efectiva. Ambos clubes, Sevilla Fútbol Club y Real Betis Balompié, "se sumaron desde el primer momento" a la idea.

El primer edil ha anunciado que, a partir de ahora, la colaboración entre los Agentes Tutores y los clubes "será permanente para actuar de forma preventiva en sus canteras". "El acoso escolar existe en todas las ciudades pero tengo claro que para resolver cualquier problema lo primero es reconocerlo y pedir ayuda para solucionarlo", ha concluido Sanz.

Según una nota remitida por el consistorio, durante este curso escolar los Agentes Tutores han impartido un total de 160 talleres preventivos en los que han participado 4.266 alumnos de 63 centros educativos de la ciudad.