El Sevilla Femenino no inquieta al Barcelona (0-5)

Las futbolistas del Barcelona celebran uno de sus goles.

El Barcelona continúa con su marcha imparable en la Liga F y ha logrado este domingo en el campo del Sevilla su cuarto triunfo en otras tantas jornadas con una nueva goleada (0-5) frente un conjunto local que mantiene un solo punto de ventaja sobre la zona de descenso.

Los tantos de Salma Paralluelo, Claudia Pina (3) y Vicky López elevan el 'average' del vigente campeón liguero a cifras impresionantes en este arranque de temporada: 25 goles marcados frente a sólo uno encajado.

El conjunto azulgrana mostró su superioridad desde el principio, pese a no desplegar su versión más brillante, y golpeó primero con un tanto de Salma Paralluelo en el minuto 14, tras una gran acción coral del ataque culé resuelta con un preciso toque con el interior de la bota.

El Barcelona, que ya había avisado antes con una llegada de Claudia Pina, que obligó a Sullastres a realizar una intervención de mérito en los primeros compases, marcó el 0-2 llegó en el mediante 25 gracias a Vicky López, que culminó otra jugada de asociación del su equipo.

En la segunda parte, el conjunto azulgrana amplió diferencias nada más arrancar, con un nuevo tanto de Vicky López, muy atenta para fusilar a Sullastres tras un centro pasado desde la derecha, en el minuto 49, y la portera local evitó el cuarto poco después, con una meritoria parada a Laia Aleixandri.

El cuarto tanto llegó tras la revisión en el VAR de un penalti cometido por Isa Álvarez, que transformó Claudia Pina, autora de un triplete porque selló la 'manita' en el tiempo de prolongación, al revolverse para rebañar un balón suelto en el área pequeña después de un centro desde la izquierda.