El Sevilla Femenino saca un valioso punto contra el Athletic (1-1)

El Sevilla Femenino logró un importante empate ante el Athletic en Lezama (1-1). Las de David Losada, que venían de tres derrotas consecutivas, sumaron de nuevo en un escenario siempre complejo y remando en todo momento en post de un buen resultado.

En el primer tiempo fue el equipo sevillista el que tomó la iniciativa en el control del juego y con algunas internadas por banda por mediación de Andrea y Raquel. Antes de la media hora de juego, y cuando mejor estaban las visitantes, la colegiada señaló penalti para las de Javi Lerga, una pena máxima que se encargó de transformar Nerea Nevado pese a que Esther Sullastres adivinó las intenciones y no llegó por poco a detenerlo (1-0). Ese tanto desconectó un poco al cuadro hispalense, que pese a ese tanto tampoco dio nada por perdido y en el tiempo de alargue, en la última acción del primer acto, pudo lograr la igualada. Una falta ejecutada por Isa Álvarez acabó en las redes de la portería de Nanclares, convirtiendo la central toledana su primer tanto con la elástica blanquirroja.

Tras el descanso no se movió el marcador, pero el fútbol no dio tregua ni mucho menos. Alguna ocasión aislada de las locales, aunque quien propuso más de nuevo fue el equipo sevillista incluso con las permutas desde el banquillo. Sin ir más lejos, pasada la hora de juego Fatou Kanteh dispuso de una buena ocasión para darle la vuelta al luminoso, pero se quedó con la miel en los labios. A falta de poco más de 10 minutos para el final, Alice Marques fue expulsada tras un agarrón sobre una rival y tocaba remar más aún para conservar el empate, algo que se pudo conseguir tras un alargue de nueve minutos en los que apenas sucedió gran cosa.

Con este punto, el primer equipo femenino sevillista refuerza la confianza en el trabajo que se venía realizando y ya piensa en hacerlo más positivo el próximo sábado ante el RCD Espanyol en el Estadio Jesús Navas (18:30 horas).