Los sevillanos Jaime Canalejo y Javier García se meten en la final del Campeonato del Mundo

Nuevo éxito para la pareja sevillana integrada por Jaime Canalejo y Javier García en la élite del remo mundial. El dos sin español se ha metido durante la madrugada en la final del Campeonato del Mundo que se está disputando en la ciudad china de Shangái después de realizar una regata bastante cómoda en las semifinales y acabar segundos después del barco de Nueva Zelanda.

Jaime Canalejo y Javier García (Náutico Sevilla) conseguían de esta manera la clasificación para la final de dos sin timonel de los Mundiales de remo que se están disputando en el canal del centro acuático de Shanghái.

Subcampeones mundiales en 2022 y dobles diplomas olímpicos, los palistas andaluces cumplieron al meterse en la lucha por un nuevo podio universal del jueves tras ser segundos en la primera semifinal, con un crono de 6:28.56, tras la embarcación de los neozelandeses Oliver Welch y Benjamin Taylor, que marcaron un tiempo de 6:25.89.

En la final A, que está fijada para el jueves 25 de septiembre a partir de las 8:44 (hora española), el dúo integrado por Canalejo y García se enfrentará a los representantes de Lituania, Suiza, Rumanía, Nueva Zelanda e Irlanda.

En cambio, el cuádruple scull masculino de los catalanes Igor Teixidor y Jordi Jofre (CN Banyoles), el gallego Caetano Horta (Club Mar de Noia) y el sevillano Gonzalo García (Círculo de Labradores) no pudo meterse en la final A, a la que pasaban los tres primeros de cada semifinal.

La embarcación española fue quinta de la segunda semifinal con un tiempo de 5:51.64, sin opción alguna de progresar en una prueba que ganaron los británicos Cedol Dafydd, Callum Dixon, Matthew Haywood y Rory Harris, campeones europeos, por delante de Polonia, Alemania y China.