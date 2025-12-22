El Simón Verde Sport Cocos Sevilla no puede competir con El Salvador (0-41)

El césped del Juan Antonio Arenas, castigado por la lluvia, fue testigo de una mañana complicada para el Simón Verde Sport Cocos Sevilla, que se midió al líder imbatido de la categoría, El Salvador, y acabó cediendo por un contundente 0-41. Las sevillanas, mermadas por hasta seis bajas sensibles, se encontraron desde el inicio con un rival sólido, eficaz y sin fisuras.

Apenas había arrancado el encuentro cuando Matilda Toca inauguró el marcador para las visitantes, aprovechando el primer acercamiento serio a la zona de marca. El inicio fue aún más adverso para las locales con la temprana lesión de clavícula de Irene González ‘Puma’, que obligó a un reajuste inmediato en la alineación con la entrada de Carmen ‘Mele’ Fernández.

El Salvador, fiel a su condición de líder, impuso ritmo y contundencia. La potencia por el ala izquierda de Tecla Masoko resultó determinante, firmando dos ensayos que ampliaron la ventaja blanquinegra, mientras Carla Villegas y de nuevo Matilda Toca completaban un primer tiempo casi perfecto para las pucelanas. El terreno pesado y el balón resbaladizo provocaron imprecisiones en ambos equipos, pero la eficacia visitante marcó la diferencia. Antes del descanso, las sevillanas dispusieron de su mejor oportunidad tras varias fases cerca de la línea rival, aunque el ensayo no llegó y el marcador quedó entonces en 0-27.

Tras el paso por los vestuarios, las Cocos regresaron con una actitud valiente y mayor iniciativa. Durante varios minutos dominaron la posesión y buscaron con insistencia abrir la defensa visitante, pero sin lograr transformar ese empuje en puntos. El Salvador resistió con orden y, pasada la mitad del segundo acto, volvió a golpear con un ensayo de Claudia de la Loma tras una larga secuencia de juego de su delantera.

Pese al desgaste y al marcador adverso, el equipo dirigido por ‘Perdi’ no bajó los brazos y continuó intentando encontrar espacios ante una defensa muy bien organizada. El cierre del partido llegó con una nueva marca visitante, obra de Jimena Torres, transformada por BingBing Vergara, que selló el definitivo 0-41.

La derrota deja al Simón Verde Sport Cocos Sevilla en la sexta posición de la tabla, empatadas a 15 puntos con Sant Cugat y a sólo dos de Cisneros, manteniendo intacto el objetivo de alcanzar los puestos de ‘play off’ entre las cuatro primeras. La próxima jornada llevará a las sevillanas a Madrid, donde se enfrentarán a Olímpico el segundo fin de semana de enero.

En el campo anexo, la jornada se completó con el Campeonato de España femenino sub-17, en el que la selección andaluza se impuso con claridad a Euskadi, destacando la participación de varias jóvenes promesas del rugby andaluz.