El Simón Verde Sport Cocos Sevilla recibe al imbatido El Salvador en el primer partido de la segunda vuelta

Una imagen de una melé en el último partido de las Cocos contra el Getxo.

El Simón Verde Sport Cocos Sevilla inicia la segunda vuelta de la Liga Iberdrola con la visita al Juan Arenas de La Cartuja del Colina Clinic El Salvador, que llega imbatido desde Valladolid. El encuentro se disputará este domingo a las 11:00 y será arbitrado por el valenciano Federico Javier Japas.

El equipo sevillano encara el partido con algunas bajas sensibles, entre ellas María Estepa, Duna Gómez, Blanca Ruiz y Claudia Sánchez. Como es habitual, el quince titular está confirmado: Araceli Baena, Marieta Román, Miriam Roig, Irene González, Marina San Román, Martina Farina, Alba Sánchez, Cecilia Benza, Ana Caravaca, Sofía Brussoni, Irene León, Idaira García, Marta Carmona Arahal, Concha Moreno y Lea Ducher.

Para los relevos quedan Elena Vallejo, Valle Viñas, Mele Fernández, Marta Núñez, Guadalupe Martínez y Lucía Aguayo.

La entrenadora de las sevillanas, Irene Romero Perdi, comentó: “Tras la derrota en casa ante Getxo, sólo queda levantar la cabeza y mirar hacia dónde queremos llegar. Trabajamos y conocemos el plan; tenemos un equipo muy duro, pero necesitamos tranquilidad y confianza para jugar disfrutando. Enfrentarnos de nuevo a un equipo tan fuerte será un gran reto, pero confiamos en nuestro plan. Si lo plasmamos correctamente, El Salvador tendrá una dura tarea por conseguir los puntos”.

Un rival potente

El Salvador, dirigido por el británico Michael Walker-Fitton, cuenta con internacionales como las primeras líneas Sidorella Bracic e Inés Antolínez, la flanker Nerea García, la medio de melé Bing Bing Vergara y la centro Amaia Erbina, máxima anotadora de ensayos junto a su compañera María Miguel.

El resto de partidos de la fase regular serán: en enero, visitas a Olímpico el día 11 y a Cisneros el 18; en febrero, recibirán a Majadahonda el 15 y visitan a San Cugat el 22; en marzo, reciben al Rialta CRAT A Coruña el 8 y cierran la fase visitando a Getxo el 15.

El encuentro podrá seguirse en streaming a través de: https://youtu.be/5R9tdwJtXfc.

A la misma hora, en el campo B de La Cartuja se disputará el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas femenino sub 17 entre Andalucía y Euskadi.