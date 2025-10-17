El Simón Verde Sport Cocos Sevilla estrena entrenadora contra el Cisneros

El Simón Verde Sport Cocos Sevilla estrena nueva pareja de entrenadores ante las madrileñas del Complutense Cisneros este sábado a las 16:00 en el Juan Antonio Arenas de La Cartuja. El club ha decidido colocar en el cargo a la ex jugadora Irene Romero Perdi, como responsable principal, y a Michel Hogg, preparador físico y especialista en el entrenamiento de delanteras.

La entidad prescinde de esta manera del italiano Massimo Sandri al frente del plantel al no coincidir los criterios de ambas partes para la proyección de las jugadoras de la cantera.

El quince titular decidido por Perdi y Hogg será el formado por Araceli Baena, Marieta Román (C), Miriam Roig, Irene González, Katie Barnes, Martina Farina,Alba Sánchez, Cecilia Benza, Duna Gómez, Blanca Ruiz, Claudia Sánchez, Sofía Brussoni, Idaira García, Concha Moreno y Lea Ducher. Para los cambios quedan Nora Colorado, Marina San Román, Elena Vallejo, Marta Núñez, María Estepa, Ana Caravaca, Lucía Aguayo e Irene León.

La nueva entrenadora, Perdi, valoraba el partido de su debut: “Esperamos que sea un partido interesante, somos dos equipos parecidos en el juego y será un duelo no sólo físico sino también mental. Hemos trabajado muy duro esta semana y con una actitud impecable. Tenemos una delantera muy contundente que nos abrirá muchas puertas y a partir ahí será donde las tres cuartos pongan el sello imparable que hemos trabajado toda la semana. Cisneros siempre ha sido un muy buen contrincante y va a ser un partido para disfrutar tanto las chicas dentro del campo como los espectadores”.

Las madrileñas vienen de perder 40-10 en el campo del Getxo y en casa 18-38 ante El Salvador. Destaca en su plantel la tercera centro Victoria Rosell y las medios o tres cuartos Eneka Arruti, Irene Simón, Andrea Martín Chavarri, la centro y especialista en tiros a palos Zahía Pérez y la zaguero Ingrid Algar.