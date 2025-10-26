El Simón Verde Sport Cocos Sevilla no obtiene el premio de la remontada (19-15)

El Simón Verde Sport Cocos Sevilla salió al campo con espíritu ofensivo y ambición. Hasta el ecuador de la primera mitad jugó más en campo contrario, pero sin materializar sus mejores oportunidades tras varias jugadas cerca de la zona de marca rival. Poco a poco las madrileñas fueron igualando la contienda y empezaron a aprovechar mejor sus jugadas de ataque y consiguiendo abrir en marcador tras un largo ‘maul’ de su paquete en el minuto 23. En el tramo final del primer periodo sumaron otras dos marcas en un ala y tras varias fases de delantera frente a palos. Al descanso se llegó con 19-0.

En segunda mitad las sevillanas salieron claramente al ataque y el marcador se movió con temprano golpe convertido por Le Ducher y un ensayo tras varias fases de ataque en la veintidós madrileña que acabó con ensayo bajo palos de .. transformado por Lea y muy pocos minutos más tarde un ensayo de Claudia Sánchez en el ala zurda. La segunda parte era de absoluto dominio sevillano y el ensayo estuvo cerca en un más de una ocasión. La última de ellas en la última jugada del partido, pero el merecido premio no llegó.

La próxima jornada, con una semana de descanso de por medio, se jugará el sábado 8 de noviembre a las 15.00 con la visita de San Cugat al Juan Arenas de La Cartuja.