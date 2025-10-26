El Simón Verde Sport Cocos Sevilla no obtiene el premio de la remontada (19-15)
Las sevillanas se habían ido al descanso con un 19-0 en contra, pero en la segunda mitad se hicieron acreedoras a darle la vuelta al marcador
Agenda Polideportiva de Sevilla
El Simón Verde Sport Cocos Sevilla salió al campo con espíritu ofensivo y ambición. Hasta el ecuador de la primera mitad jugó más en campo contrario, pero sin materializar sus mejores oportunidades tras varias jugadas cerca de la zona de marca rival. Poco a poco las madrileñas fueron igualando la contienda y empezaron a aprovechar mejor sus jugadas de ataque y consiguiendo abrir en marcador tras un largo ‘maul’ de su paquete en el minuto 23. En el tramo final del primer periodo sumaron otras dos marcas en un ala y tras varias fases de delantera frente a palos. Al descanso se llegó con 19-0.
En segunda mitad las sevillanas salieron claramente al ataque y el marcador se movió con temprano golpe convertido por Le Ducher y un ensayo tras varias fases de ataque en la veintidós madrileña que acabó con ensayo bajo palos de .. transformado por Lea y muy pocos minutos más tarde un ensayo de Claudia Sánchez en el ala zurda. La segunda parte era de absoluto dominio sevillano y el ensayo estuvo cerca en un más de una ocasión. La última de ellas en la última jugada del partido, pero el merecido premio no llegó.
La próxima jornada, con una semana de descanso de por medio, se jugará el sábado 8 de noviembre a las 15.00 con la visita de San Cugat al Juan Arenas de La Cartuja.
Ficha técnica
19 Majadahonda: Marta Estellés, Pilar Soria, Marta Ferrándiz, Lucía Calvo, Daría Albizu, Vico Gorrochategui, Cayetana Alcaraz, Alicia Guio, Marta Pro, Tess Proos, Rocío Rodera, Martina Márquez, Camino Sotomayor, Inés Mota y Claudia Pérez. También jugaron: Valentina Maldonado, Ametse Ulibarri, Elena Tejada, Chloe Arroyo y Marta Fernández.
15 Simón Verde Sport Cocos Sevilla: Marieta Román, Cecilia Benza, Miriam Roig, Irene González, Katie Barnes, Martina Farina, María Estepa, Alba Sánchez, Duna Gómez, Blanca Ruiz, Claudia Sánchez, Sofía Brussoni, Idaira García, Concha Moreno y Lea Ducher. También jugaron: Carmen ‘Mele’ Fernández, Nora Colorado, Marina San Román y Ana Caravaca.
Árbitro: Federico Javier Japas.
Marcador: 7-0 (23') Ensayo de Marta Fernández transformado por Tess Proos. 12-0 (30’) Ensayo de Inés Mota. 19-0 (35’) Ensayo de Camino Sotomayor transformado por Tess Proos. Segundo tiempo: 19-3 (45’) Golpe transformado por Lea Ducher. 19-10 (52’) Ensayo de Marieta Román transformado por Lea Ducher. 19-15 (58’) Ensayo de Claudia Sánchez.
Campo: Valle del Arcipreste, Madrid.
