“The Snapper” y Sousa cierran la temporada con autoridad en el Gran Premio de Andalucía en Dos Hermanas

La temporada invernal del Gran Hipódromo de Andalucía “Javier Piñar Hafner” bajó el telón en Dos Hermanas con una jornada marcada por el brillo de The Snapper, que se adjudicó con autoridad el Gran Premio de Andalucía, la prueba reina del programa nazareno. En una tarde de ambiente primaveral y con una notable afluencia de público, todas las carreras se disputaron sobre la pista de hierba, escenario perfecto para una clausura de alto nivel.

El gran protagonista fue el alazán de la Cuadra Tinerfe, preparado por Óscar Anaya y conducido por el portugués Ricardo Sousa, que firmó doblete en la jornada. The Snapper ya había avisado en su preparatoria y esta vez confirmó su condición de favorito. Bien colocado durante el recorrido, controlando a los punteros, esperó su momento. A falta de doscientos metros lanzó su ataque definitivo y, con un cambio de ritmo imponente, dejó sentenciado el triunfo. Segunda plaza para Grand Son of Calyx, con Borja Fayos en la montura, mientras Nights on Broadway, con Jaime Gelabert, completó el trío a casi dos cuerpos de la gemela. Finalmente, Smoky Mountain no fue de la partida.

La jornada arrancó con el Premio Turismo de Dos Hermanas (1.600 metros), reservado a tres años y con carácter de venta. El triunfo fue para Hervás, defensor de los colores del Marqués de Miraflores de San Antonio, preparado por Christian Delcher y montado también por Ricardo Sousa, que firmó un poderoso remate final. Wood Land, con Vicky Alonso, y Agathea, con Václav Janáček, completaron el podio.

En el Premio Turismo de la Provincia de Sevilla (2.200 metros), primera parte del hándicap dividido, Luna Rossa encontró por fin el premio que venía rondando. La pupila de Sandro Tsereteli, con Jaime Gelabert en la silla, se impuso por medio cuerpo a Spanish Ruler tras un emocionante mano a mano en la recta. Seven Angels, con Janáček, fue tercero a más de tres cuerpos.

El Premio Ciudad de Dos Hermanas (1.600 metros) ofreció uno de los finales más ajustados del día. Alaskan Gold, entrenado por Guillermo Arizkorreta y con Václav Janáček en la montura, resistió el acoso final de Substitute, conducido por el argentino Nico Valle. El cinco años mantuvo la ventaja hasta el poste y confirmó su calidad en su debut en España. Goodmood, con Gelabert, cerró el trío.

La segunda parte del hándicap, el Premio Diputación de Sevilla, fue para Party Zone, que con Janáček logró un triunfo cómodo tras un potente remate que le permitió aventajar en más de tres cuerpos a Shangar, con Vicky Alonso. Walkczak completó las colocaciones.

Así, con el éxito de The Snapper en la prueba estelar y los dobletes de Ricardo Sousa y Václav Janáček, el hipódromo nazareno puso punto final a una campaña marcada por la competitividad y la consolidación de su calendario invernal. La milla andaluza tuvo dueño claro en este cierre de temporada: calidad, paciencia y clase para imponer su ley en el momento decisivo.