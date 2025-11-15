Trabajada victoria de las Cocos en A Coruña (12-18)

El Simón Verde Sport Cocos Sevilla visitaba al C.R. Arquitectura Técnica de A Coruña en Elviña. Tras un inicio bastante igualado las Cocos fueron haciéndose con el dominio territorial. Pronto llegó un primer ensayo tras varias fases de delantera y culminado por Sofía Brussoni.

Poco después empataban las gallegas en una contra y en una de las muy pocas ocasiones en las que llegaron a la veintidós defendida por las verdinegras que jugaban con ligero viento a favor y aunque sin lluvia sobre un campo muy mojado y el balón muy resbaladizo que propiciaba errores en ambos equipos.

En el minuto 24 un golpe no fue aprovechado por Lea para tomar más ventaja. Se jugaba casi todo el tiempo en campo local y se conseguía romper la línea de ventaja en los puestos de tres cuartos con cierta facilidad en acciones de Sofía, Idaira y Lea. En los últimos quince minutos no se movió el marcador hasta llegar al descanso con 5-8.

La segunda mitad comenzó con decidido ataque sevillano y premio temprano de un ensayo tras varias fases de agrupamiento de delantera que culminó Ceci Benza y transformó Lea. Y seguía jugando en terreno defensivo rival sin dejar salir a las locales de su campo. Las coruñesas consiguieron varias jugadas ofensivas tras una carrera de 50 metros de la holandesa Kika Mulling que consiguió frenar Marta Carmona ‘Arahal’ con una zancadilla francesa a pocos metros del ensayo.

Con más igualdad y lluvia intermitente que provocaba errores transcurrían los minutos sin cambios en el marcador hasta pasada la media hora con un golpe fácil centrado frente a palos transformado por Lea Ducher. La última jugada del partido fue favorable a las herculinas que buscaban con insistencia el bonus defensivo. Tras una touche cercana y tras varias fases de paquete culminó con un golpe a la mano que acabó con ensayo de Ana Peralta bajo palos y transformó la chilena Chía Alfaro.

La próxima jornada no se jugará hasta el 14 de diciembre fecha en la que el Getxo R.T. visitará el Juan Arenas de La Cartuja a las 16:00.