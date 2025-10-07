Ucrania-España en el Mundial sub 20: horario y dónde ver el partido de la selección de Paco Gallardo y Pablo García

La selección española sub 20 disputa hoy, martes 7 de octubre, su duelo de octavos de final del Mundial de Chile frente a Ucrania, en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso. Será la primera vez que ambos combinados se enfrenten en esta categoría.

España logró su clasificación a las rondas eliminatorias en el último momento, tras vencer a Brasil en la última jornada de la fase de grupos y mantenerse viva como una de las mejores terceras. Antes había caído frente a Marruecos y empatado con México.

Por su parte, Ucrania accedió a octavos como líder de su grupo, gracias a dos victorias —ante Corea del Sur y Paraguay— y un empate frente a Panamá. El conjunto ucraniano busca confirmar su solidez ante un rival con gran tradición formativa.

Los jugadores de Paco Gallardo confían en ofrecer su mejor versión sobre el césped chileno. Nombres como Pablo García (Betis), Iker Bravo (Udinese), Rayane Belaid (Atlético de Madrid B), Jan Virgili (Mallorca), Izan Merino (Málaga) o Fran García (Real Madrid) están llamados a liderar el juego español.

Horario y dónde ver el Ucrania-España sub 20

España y Ucrania buscan su pase a cuartos de final en el Mundial sub 20 a partir de las 21:30, en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso. El partido se puede ver a través de Teledeporte y la app de RTVE.

Rival de peso y antecedentes

El desafío no será sencillo: enfrente estará Ucrania, campeona del mundo en 2019, con una generación que mantiene su estilo competitivo. Su ataque lo encabezan Hennadii Synchuk (CF Montreal) y Oleksander Piskchur (Györi ETO FC), mientras que Kristian Shevchenko, hijo del mítico Andriy Shevchenko, aporta talento en la mediapunta.

Si España logra superar a los ucranianos, se medirá en cuartos de final al vencedor del encuentro entre Colombia y Sudáfrica, otro duelo que promete intensidad.

El árbitro marroquí Jalal Jayed será el encargado de dirigir el Ucrania - España, acompañado en las bandas por Lahsen Azgaou y Mostafa Akarkad, también de Marruecos. El malasio Nazmi Nasaruddin actuará como cuarto árbitro.