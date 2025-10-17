Valentina Carreras y Judith Hernández juegan la final del Open de Sevilla Memorial Ricardo Villena

El 33º Open Sevilla de tenis Memorial Ricardo Villena ha cubierto en la tarde de este viernes su penúltimo capítulo con la celebración de las semifinales. El torneo hispalense, puntuable para el Circuito Nacional IBP Tenis en la categoría 1.000 y que se disputa sobre tierra batida en categoría femenina desde el pasado miércoles, ya tiene cartel para su gran final, programada este sábado a partir de las 11:00 horas con entrada libre para el público.

En una nueva jornada marcada por las altas temperaturas, factor que ha propiciado el adelanto del desenlace para mañana, y a diferencia de la ronda precedente, no ha habido sorpresas en las semifinales de la cita sevillana. De hecho, la jornada, programada en sesión de tarde, comenzaba con el esperado triunfo de la número 2 del torneo, la malagueña Valentina Carreras, a costa de la única sevillana superviviente. La 94 del ranking, con licencia del Club Nazaret jerezano, se deshacía de la jugadora del Real Club Pineda Margara de Villar por un cómodo 6-2 y 6-0.

Posteriormente, y a tenor de lo visto los dos días antes, la segunda semifinal deparaba el plato más fuerte de semis con el enfrentamiento entre la barcelonesa Judith Hernández y Valentina Abril, que en los cuartos de final daban la sorpresa al eliminar a la tercera y primera y favoritas en el Club Náutico. En este caso, la victoria caía del lado de la primera ante la argentina afincada en tierras valencianas, que acusando el desgaste del día anterior cedía de forma clara por 6-0 y 6-1.

El 33º Open Sevilla de tenis Memorial Ricardo Villena, con entrada libre para el público y que esta edición destina su función solidaria a la Asociación Familiar La Oliva, está organizado por el Club Náutico Sevilla y la Federación Andaluza de Tenis con el patrocinio del Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla, Nexus Energía, Kutxabank y Medinaceli Catering, y la colaboración de la Fundación La Caixa, la Real Federación Española de Tenis, IBP Tenis, AS, Barbadillo, Coca-Cola, Cruzcampo, Greenset, Grupo Axvi, Grupo Portillo, Head Tour, Hilton Garden Inn Sevilla, Legado María de Villota, NDL Pro-health, Maison Perrier, Martimar, SIDN Digital Thinking y TXT.

RESULTADOS 33º OPEN DE SEVILLA MEMORIAL RICARDO VILLENA

Octavos de final

Judith Hernández a Mireia Polo, 6-2 y 6-4

a Mireia Polo, 6-2 y 6-4 Valentina Abril a Jeannie Ross Barcia, 6-3 y 6-2

a Jeannie Ross Barcia, 6-3 y 6-2 Margara de Villar a Mar Nores, 6-2, 6-7 (4) y 6-2

a Mar Nores, 6-2, 6-7 (4) y 6-2 Laura Rabasco a Paula Muñoz, 7-6 (4) y 6-2

Cuartos de final

Judith Hernández a Adriana Coltorti (3), 6-4 y 6-1

a Adriana Coltorti (3), 6-4 y 6-1 Valentina Abril a Sofía Fernández (1), 7-6 (7) y 6-3

a Sofía Fernández (1), 7-6 (7) y 6-3 Margara de Villar a María Victoria Herrera (4), 6-2 y 6-2

a María Victoria Herrera (4), 6-2 y 6-2 Valentina Carreras (2) a Laura Rabasco, 6-2 y 6-1

Semifinales

Valentina Carreras (2) a Margara de Villar, 6-2 y 6-0

a Margara de Villar, 6-2 y 6-0 Judith Hernández a Valentina Abril, 6-0 y 6-1

Final (sábado 18)