Victoria contundente del Fundación Cajasol Andalucía ante el Alcobendas (0-3)

Gran victoria del Fundación Cajasol Andalucía por 0-3 frente al CV Alcobendas. Las nazarenas completaron un buen encuentro en el siempre difícil pabellón Luis Buñuel y suman tres puntos que mantienen al equipo en las cuatro primeras plazas de la liga, una posición que daría el factor cancha en los próximos playoffs por el título en los cuartos de final. Maguilaura Frías fue la máxima anotadora del partido con 16 puntos seguida de Jada Burse con 12 puntos.

Comenzó el partido con Louise Sansó marcando territorio con dos bloqueos consecutivos que pusieron por delante al Fundación Cajasol Andalucía. Maguilaura Frías ponía con un saque directo el 3-9 y el primer tiempo muerto del equipo local. El conjunto nazareno impuso desde primera hora su juego y su fortaleza que le ha llevado a estar en la parte alta de la clasificación. El Feel Voley Alcobendas estaba ya descendido pero el honor se hizo presente desde un inicio de luchar, más aún ante su afición, y recortaron diferencias hasta el 11-15 donde Ricardo Torronteras pidió el primer tiempo muerto de las visitantes. Continuó apretando el equipo nazareno y Kennedi Evans entró al primer tiempo, tras una recepción positiva de Lucía Prol, a la colocación de Emery Herman y puso el 14-19. De la propia Evans fueron los dos siguientes puntos para confirmar un gran set donde fue la máxima anotadora. Las nazarenas cerraron el primer parcial por 17-25.

El segundo set dio inicio con mayor igualdad entre los dos conjuntos. Jada Burse puso el 2-4 en el electrónico tras un gran apoyo de Isabel Barón, que hoy volvía con el equipo tras la lesión, y una buena bola de Herman en zona dos. Las locales no aguantaron el alto ritmo en la red que las de Ricardo Torronteras imponían, el bloqueo tocaba cada bola y no permitían un ataque limpio de las jugadoras del CV Alcobendas. Con trabajo y buen hacer en la reconstrucción, el Fundación Cajasol Andalucía conseguía abrir diferencias hasta el 6-10. Jada Burse y un bloqueo de Herman pusieron el 8-14 y el tiempo muerto del técnico local. Salió Leticia Delagrammatikas al saque con 12-15 en el marcador e hizo mucho daño a la recepción de las locales no permitiendo primeros tiempos y sumando hasta un saque directo hasta llegar al 12-20. La propia Leticia Delagrammatikas cerró el set por 17-25 tras una bola de Sira Plaza que entró en los últimos compases del segundo parcial.

No empezó de la mejor manera el tercer set, el CV Alcobendas puso un 4-0 de inicio siendo más contundentes en ataque. Remaron las nazarenas hasta el cinco iguales con Maguilaura Frías al mando de las operaciones y poniendo la bola en el suelo. Las locales lo dejaron todo en pista tocando cada bola en defensa y siendo más ordenadas en bloqueo, también incomodaron la recepción del Fundación Cajasol Andalucía que no conseguía imponerse. Con 18-15 tuvo que pararlo Ricardo Torronteras y en tres puntos puso de nuevo la igualdad. Pero nada más lejos de la realidad, dos blockout consecutivos pusieron el 20-18 y el segundo tiempo muerto de Torronteras. Una gran defensa de Isabel Barón en la diagonal dio la posibilidad a que Jada Burse recortara diferencias con una impecable línea. Leticia Delagrammatikas entró al saque y suyo fue el veinte iguales con un saque directo. Continuó el parcial con Delagrammatikas al saque hasta el 20-22 que fue de la propia Burse con un bloqueo. Consiguió parar el vendaval nazareno con un buen primer tiempo y poner el 21-22. Maguilaura Frías cerró el set 23-25 y el partido con una ataque a la línea. La gran capitana fue la máxima anotadora del encuentro con 16 puntos.

El Fundación Cajasol Andalucía recibirá el próximo sábado a las 18.00 horas al CV Kiele Socuéllamos en la penúltima jornada de la Liga Iberdrola.