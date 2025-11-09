SUCESOS
Muere una persona en el incendio de una vivienda en Dos Hermanas

Homenaje a Luis Astolfi en Pineda

El jinete, cuatro veces olímpico, se emocionó en el acto que le brindó su club de toda la vida, Pineda

Agenda Polideportiva de Sevilla

Luis Astolfi alza el giraldillo durante su homenaje. / M. G.

Luis Astolfi, jinete sevillano que participó en cuatro Juegos Olímpicos, fue el protagonista principal de la celebración del GP “Ciudad de Sevilla” IMD–Ayuntamiento de Sevilla, prueba principal del I CSN4*, que reunió a los mejores jinetes del panorama nacional. En la misma pista donde tantas veces compitió, Astolfi recibió un Giraldillo conmemorativo y vio proyectado un vídeo con imágenes de sus momentos más memorables.

También te puede interesar

Lo último

stats