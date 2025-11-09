Homenaje a Luis Astolfi en Pineda
El jinete, cuatro veces olímpico, se emocionó en el acto que le brindó su club de toda la vida, Pineda
Agenda Polideportiva de Sevilla
Luis Astolfi, jinete sevillano que participó en cuatro Juegos Olímpicos, fue el protagonista principal de la celebración del GP “Ciudad de Sevilla” IMD–Ayuntamiento de Sevilla, prueba principal del I CSN4*, que reunió a los mejores jinetes del panorama nacional. En la misma pista donde tantas veces compitió, Astolfi recibió un Giraldillo conmemorativo y vio proyectado un vídeo con imágenes de sus momentos más memorables.