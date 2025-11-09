Luis Astolfi, jinete sevillano que participó en cuatro Juegos Olímpicos, fue el protagonista principal de la celebración del GP “Ciudad de Sevilla” IMD–Ayuntamiento de Sevilla, prueba principal del I CSN4*, que reunió a los mejores jinetes del panorama nacional. En la misma pista donde tantas veces compitió, Astolfi recibió un Giraldillo conmemorativo y vio proyectado un vídeo con imágenes de sus momentos más memorables.