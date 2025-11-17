Rafael Louzán, flanqueado por Juanma Moreno y José Luis Sanz, durante la junta directiva de la RFEF en Sevilla.

La Real Federación Española de Fútbol ha acordado este lunes que la final de la Copa del Rey se dispute en el estadio La Cartuja de Sevilla al menos durante tres temporadas más, de 2026 a 2028.

Así lo acordó este lunes la junta directiva de la RFEF, reunida en un hotel de Sevilla, la ciudad que este martes acoge en La Cartuja el España-Turquía, de la jornada final de la fase de clasificación para el Mundial 2026.

La Cartuja albergará en abril próximo la final copera por séptima edición consecutiva. Es la sede de la final desde la temporada 2017-2018.