Vingegaard dispuesto a convertirse en el primer danés ganador de la Vuelta

El ciclista danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike), doble ganador del Tour y tres veces segundo, espera que "a la tercera vaya la vencida" y pueda conquistar su primera Vuelta a España, que se lanza éste sábado 23 de agosto en Turín y concluye en Madrid el 14 de septiembre.

Vingegaard, solo superado por el esloveno Pogacar en las dos últimas ediciones del Tour de Francia, se presenta a la Vuelta en plenitud de forma y rodeado de un equipo de lujo, con la presencia, entre otros, del estadounidense Sepp Kuss, ganador de la ronda en 2023. El ciclista nórdico, de 28 años, fue segundo, ahora, en 2025, el objetivo es el maillot rojo en Madrid.

"Tengo muchas ganas de empezar esta Vuelta. Después del Tour de Francia descansé un poco y luego empecé a prepararme para este objetivo principal de mi temporada. En las últimas semanas he estado en una concentración con el apoyo del equipo", comenta Vingegaard a 4 días de la salida en Turín.

El líder del Visma guarda grades recuerdos de las competiciones en España. Tiene en su palmarés la Itzulia y O Gran Camiño, y hace 2 años ganó dos etapas en la Vuelta, coronando el Tourmalet y la cima de Bejes.

"Tengo recuerdos especiales de la Vuelta. La corrí por primera vez en 2020, cuando ganamos con Primoz Roglic. En 2023, sin embargo, subimos juntos al podio final en Madrid, y terminé segundo, por detrás de Sepp Kuss. Esperamos añadir más recuerdos fantásticos este año", comenta.

Vingegaard afrontará la Vuelta del 90 cumpleaños de la carrera con el único objetivo de conquistar la victoria general, y "con el apoyo de este equipo, parece un objetivo realista y alcanzable".

"Hay muchas etapas en las que puedes marcar la diferencia, así que es importante estar listo desde el principio. Estoy preparado y preferiría empezar a competir ya, incluso si dependiera de mí, mañana", completó Vingegaard, ganador de dos ediciones del Tour de Francia.

El ciclista de Hillerslev también tiene por delante un buen aliciente, ya que ningún danés ha ganado la Vuelta desde su creación de en 1935. "La roja" no ha sido vestida por un corredor de ese país desde que Jakob Fuglsang se la enfundara tras la contrarreloj por equipos inaugural en 2011. La historia sigue muy abierta para Jonas.