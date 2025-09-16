Champions League 2025-2026: arranca la mejor competición de clubes del mundo

La Champions League 2025-2026 inicia su andadura este martes con el recuerdo aún fresco del sorprendente título del París Saint-Germain la temporada pasada. El torneo de clubes más prestigioso del panorama futbolístico mundial alcanza su septuagésima primera edición manteniendo el formato estrenado en 2024, con 36 equipos en una fase liga y la final programada para el sábado 30 de mayo de 2026 en el estadio Puskas Arena de Budapest.

El PSG, que logró alzarse por primera vez con el trofeo en 2025 tras golear al Inter de Milán en la final, se presenta como el rival a batir en esta edición, aunque su camino hacia el título estuvo lleno de obstáculos. El conjunto dirigido por Luis Enrique, actualmente de baja por una lesión en la clavícula tras caerse de la bicicleta, estuvo cerca de quedar eliminado en la fase liga y tuvo que superar una eliminatoria adicional antes de dejar fuera al Liverpool, el mejor equipo de la fase inicial, en los octavos de final.

Un formato consolidado con 36 aspirantes al trono europeo

La Champions League mantiene el sistema implantado la temporada pasada, con 36 equipos disputando una fase liga donde cada uno juega ocho partidos (cuatro como local y cuatro como visitante). Los ocho primeros clasificados accederán directamente a los octavos de final, mientras que los situados entre el noveno y el vigésimo cuarto puesto disputarán una eliminatoria previa a doble partido. Los equipos que finalicen por debajo del puesto 25 quedarán eliminados de todas las competiciones europeas.

Inglaterra lidera la representación nacional con seis clubes, un récord sin precedentes: Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea y Newcastle por derecho propio, más el Tottenham como campeón de la Liga Europa. España aporta cinco conjuntos (Barcelona, Real Madrid, Atlético Madrid, Athletic Club y Villarreal), mientras que Alemania cuenta con cuatro (Bayern Múnich, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund y Eintracht Frankfurt).

Francia coloca tres equipos en la competición: además del campeón PSG, participan el Olympique de Marsella y el AS Mónaco. Países Bajos (Ajax y PSV Eindhoven), Portugal (Benfica y Sporting de Lisboa) y Bélgica (Club Brujas y Union Saint-Gilloise) tienen dos representantes cada uno. Completan el cuadro el Galatasaray turco, el Slavia Praga checo, el Olympiacos griego, el Copenhague danés, el Bodo Glimt noruego, el Pafos chipriota, el Kairat Almaty kazajo y el Qarabag azerí.

La Premier lidera la inversión multimillonaria en fichajes

Los clubes ingleses han dominado el mercado de fichajes con inversiones astronómicas. El Liverpool encabeza el ranking con 484 millones de euros desembolsados, seguido por el Chelsea (328 millones), el Arsenal (293 millones) y el Newcastle (288 millones). El Bayer Leverkusen se sitúa como noveno mayor inversor con 198 millones, mientras que el Atlético de Madrid ocupa el undécimo puesto con 176 millones, superando al Real Madrid que ha gastado 167 millones.

Entre las incorporaciones más destacadas figuran Alexander Isak, Florian Wirtz y Hugo Ekitike en el Liverpool; Joao Pedro, Estevao y Alejandro Garnacho en el Chelsea; Kepa Arrizabalaga, Christian Mosquera, Martín Zubimendi y Viktor Gyokeres en el Arsenal; y el fichaje de Lucas Chevalier por parte del PSG tras la marcha de Donnarumma al Manchester City, que también ha perdido a Kevin De Bruyne, quien irónicamente se enfrentará a su exequipo con el Nápoles en esta primera jornada.

La primera jornada arranca con duelos de alto voltaje

El Athletic Club, que regresa a la máxima competición continental once años después, abrirá el telón de la Champions este martes a las 18:45 horas recibiendo en San Mamés al Arsenal. El técnico gunner Mikel Arteta vuelve a España para enfrentarse al conjunto vasco, que ha sufrido la baja de Yeray por un positivo en un control antidopaje pero ha logrado inscribir a Aymeric Laporte. A la misma hora, el PSV Eindhoven, campeón neerlandés y ganador de la Copa de Europa en 1988, se medirá al debutante Union Saint-Gilloise belga.

El plato fuerte de la jornada se servirá en Anfield, donde el Liverpool pondrá a prueba al Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone, que llega revitalizado tras su convincente victoria ante el Villarreal en Liga. Ambos equipos mantienen un equilibrio perfecto en sus enfrentamientos europeos: dos victorias para cada uno y dos empates en seis partidos, con el recuerdo aún vivo de aquella eliminatoria de octavos en 2020 donde los colchoneros se impusieron en plena pandemia.

El Bayern Múnich, reforzado con Luis Díaz y Jonatan Tah, recibirá al Chelsea, flamante campeón del Mundial de Clubes. Por su parte, el Manchester City de Pep Guardiola, que ha perdido piezas fundamentales como Ederson, Jack Grealish y Kevin De Bruyne, debutará ante el Nápoles, precisamente el nuevo equipo del centrocampista belga, en lo que será un emotivo reencuentro en el Etihad Stadium.

Los equipos españoles ante retos de diferente calado

El Barcelona de Hansi Flick, que el año pasado conquistó LaLiga y la Copa del Rey quedándose a las puertas de la final europea, cerrará la primera jornada el jueves enfrentándose al Newcastle. Sin poder jugar aún en el Camp Nou y con los refuerzos de Marcus Rashford y Joan García, los azulgranas confían en el talento de Lamine Yamal para comenzar con buen pie su andadura en la competición.

El Real Madrid, por su parte, espera al Olympique de Marsella en el Santiago Bernabéu. Con las incorporaciones de Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Franco Mastuantuno y Álvaro Carreras, el conjunto dirigido por Xabi Alonso buscará mejorar su actuación del pasado curso. El Marsella, irregular en la Ligue 1, regresa a la Champions tres décadas después de conquistar el título en 1993.

El Villarreal, que disputa su quinta participación en la máxima competición continental, tendrá un difícil estreno visitando al Tottenham. El conjunto de Marcelino García Toral presume de haber alcanzado dos veces las semifinales (en 2004-2005 y 2021-2022), además de unos cuartos de final en la campaña 2008-2009. En sus otras dos participaciones (2011-2012 y 2016-2017) no logró superar la fase de grupos.

El formato de la Champions League y su evolución histórica

La UEFA Champions League, conocida hasta 1992 como Copa de Europa, ha evolucionado significativamente desde su creación en 1955. El actual formato con 36 equipos representa la mayor transformación del torneo en décadas, abandonando el tradicional sistema de grupos para adoptar un modelo de liga única que garantiza más partidos entre equipos de diferentes países y mayor emoción hasta el final de la fase regular.

Este sistema permite que cada equipo dispute ocho partidos contra ocho rivales diferentes, cuatro como local y cuatro como visitante, en lugar de los seis encuentros del formato anterior. Además, amplía las posibilidades de clasificación para la fase eliminatoria, ya que 24 de los 36 participantes continúan con opciones tras la fase liga, lo que mantiene el interés competitivo durante más jornadas.

¿Qué equipos parten como favoritos para conquistar la Champions?

Aunque el PSG parte como el equipo a batir tras su histórico triunfo en la edición anterior, varios conjuntos aspiran a arrebatarle el trono europeo. El Manchester City de Guardiola, pese a las importantes bajas, sigue contando con Erling Haaland como principal argumento ofensivo y la experiencia de haber ganado el trofeo en 2023.

El Liverpool, máximo inversor del mercado estival, presenta una plantilla renovada con fichajes de primer nivel que le sitúan como uno de los grandes candidatos. El Bayern Múnich, siempre competitivo en Europa, y el Real Madrid, con 14 títulos en sus vitrinas, tampoco renuncian a nada en una competición que conocen a la perfección.

El Barcelona de Hansi Flick, con un proyecto deportivo en plena reconstrucción, y el Inter de Milán, subcampeón la temporada pasada, también aparecen en las quinielas, mientras que el Bayer Leverkusen, después de su espectacular campaña 2024-2025, buscará trasladar su buen momento al escenario continental.

¿Cómo se clasifican los equipos para la fase eliminatoria?

El sistema de clasificación para la fase eliminatoria representa una de las grandes novedades del formato. Los ocho primeros clasificados de la fase liga acceden directamente a los octavos de final, mientras que los equipos que finalizan entre el noveno y el vigésimo cuarto puesto disputan una eliminatoria adicional a doble partido.

Los ganadores de estas eliminatorias completan el cuadro de octavos, donde el torneo recupera su formato tradicional de enfrentamientos a ida y vuelta hasta la final. Este sistema premia a los mejores equipos de la fase regular, otorgándoles el beneficio de evitar una ronda adicional, pero mantiene vivas las esperanzas de muchos otros conjuntos hasta etapas avanzadas de la competición.