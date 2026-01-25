Zeineba Yimer Worku vuela en Sevilla y firma el récord femenino del Medio Maratón con 1:06:33

La 31ª edición del Medio Maratón de Sevilla ya forma parte de la historia del atletismo local. A pesar de la climatología fría y con ligera lluvia, la atleta etíope Zeineba Yimer Worku firmó una actuación sobresaliente al pulverizar el récord femenino de la prueba con un tiempo de 1:06:33, una marca que no sólo mejora en casi 45 segundos el anterior registro del circuito, sino que se sitúa como la quinta mejor del año a nivel mundial en la distancia. Una mañana marcada por el alto nivel competitivo, la emoción hasta el último metro y una participación masiva que refuerza el prestigio internacional de la carrera hispalense.

Desde el pistoletazo de salida, Yimer Worku dejó claras sus intenciones. La etíope impuso un ritmo exigente desde los primeros kilómetros y fue abriendo hueco de manera progresiva, dominando la carrera femenina con autoridad y sin encontrar oposición real. Su zancada fluida y su constancia le permitieron cruzar la meta instalada en el Paseo de Las Delicias en solitario, ante la ovación de miles de aficionados. Detrás, la keniana Winnie Jepkosgei Kimutai logró la segunda posición con 1:07:45, mejor marca personal, mientras que la etíope Aminet Ahmed Abde completó el podio con 1:09:11.

El excelente nivel femenino tuvo también acento español. La catalana Marta Galimany fue la primera española clasificada y quinta de la general, parando el crono en 1:09:57, igualmente el mejor registro de su carrera deportiva en medio maratón. Un resultado que confirma su progresión y refuerza el buen momento del fondo femenino nacional en pruebas de ruta.

Final con emoción

En categoría masculina, el Medio Maratón de Sevilla ofreció una de las llegadas más emocionantes de los últimos años. La carrera se mantuvo compacta durante buena parte del recorrido, con un grupo de favoritos vigilándose mutuamente hasta el tramo final. Ya en la recta de meta, el francés Emmanuel Roudolff, campeón de Francia de la distancia, sacó a relucir su potencia para imponerse en un ajustadísimo esprint con un tiempo de 1:00:24. A sólo un segundo entró el keniano Owen Korir Kapkama (1:00:25), que debutaba en la distancia dejando una magnífica impresión, mientras que su compatriota Jonathan Kipkoech Kamosong fue tercero con 1:00:33.

El francés Emmanuel Roudolff entra como ganador en el esprint final. / Juan Carlos Vázquez Osuna

Entre los atletas españoles, Roberto Alaiz destacó como el mejor clasificado, finalizando noveno de la general con 1:03:55. El sevillano David Palacio, por su parte, completó su debut en el medio maratón con un crono de 1:05:51, siendo el tercer español en la meta tras Sergio Ortiz, en una actuación muy celebrada por el público local.

La prueba de silla de ruedas también tuvo su protagonismo, con la victoria de Guzmán Martín Jiménez, que detuvo el reloj en 1:20:16, demostrando una vez más el carácter inclusivo y abierto del evento.

Minuto de silencio

Más allá de los resultados deportivos, el Medio Maratón de Sevilla 2026 pasará a la historia por sus cifras. Con 20.000 corredores inscritos, la carrera batió su récord histórico de participación, consolidándose como uno de los medios maratones más importantes de España y del sur de Europa. Destacó especialmente la presencia femenina, con más de 6.000 corredoras en la línea de salida, lo que supone más del 32% del total, así como la dimensión internacional del evento, con más de 3.000 atletas extranjeros procedentes de 90 nacionalidades.

Antes del inicio de la prueba, la organización guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas del reciente accidente ferroviario que ha conmocionado a la sociedad española, un gesto que fue respetado con absoluto recogimiento por participantes y público.

El Medio Maratón de Sevilla está organizado por el Club de Atletismo San Pablo y Create Deporte, con la colaboración del Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla, Quirónsalud y Hoka como sponsor técnico, además del patrocinio de Plátano de Canarias, dentro de su Circuito Nacional de Running, y Sprinter. Una estructura sólida que, edición tras edición, permite ofrecer un recorrido rápido, una organización ejemplar y un espectáculo deportivo de primer nivel.

Sevilla volvió a demostrar que, cuando se dan las condiciones, el atletismo de ruta encuentra aquí un escenario ideal para volar… y, en esta ocasión, para romper récords.

Clasificaciones: https://sportmaniacs.com/es/races/medio-maratn-de-sevilla-2026