El Medio Maratón de Sevilla 2026, en directo
Este domingo 25 de enero se celebra la carrera conocida como el 'hermano pequeño' del Zúrich Maratón de Sevilla
Sevilla vive este domingo 25 de enero una de sus grandes jornadas deportivas con el Medio Maratón de Sevilla 2026, una cita que reúne a 20.000 corredores en la línea de salida. La prueba convierte desde primera hora las calles de la capital hispalense en un escenario de esfuerzo, superación y ambiente festivo, con atletas populares y de élite compartiendo recorrido.
Durante 21.097 metros, los participantes atraviesan algunos de los enclaves más emblemáticos de la capital andaluza, como la Torre del Oro, la Catedral y el Parque de María Luisa, acompañados por el aliento del público. Sigue en directo el streaming de una carrera ya consolidada como referencia del atletismo nacional e internacional a partir de las 9:00: