Sevilla vive este domingo 25 de enero una de sus grandes jornadas deportivas con el Medio Maratón de Sevilla 2026, una cita que reúne a 20.000 corredores en la línea de salida. La prueba convierte desde primera hora las calles de la capital hispalense en un escenario de esfuerzo, superación y ambiente festivo, con atletas populares y de élite compartiendo recorrido.

Durante 21.097 metros, los participantes atraviesan algunos de los enclaves más emblemáticos de la capital andaluza, como la Torre del Oro, la Catedral y el Parque de María Luisa, acompañados por el aliento del público. Sigue en directo el streaming de una carrera ya consolidada como referencia del atletismo nacional e internacional a partir de las 9:00: