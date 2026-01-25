Todas las imágenes del Medio Maratón de Sevilla 2026: Búscate en las fotos de la prueba
Consulta todas las galerías gráficas de una de las citas más importantes del atletismo sevillano
Así ha sido el Medio Maratón de Sevilla 2026
La crónica de la prueba
Sevilla vivió este domingo 25 de enero una de sus grandes jornadas deportivas con el Medio Maratón de Sevilla 2026, una cita que reunió a 20.000 corredores en la línea de salida. La prueba convirtió desde primera hora las calles de la capital hispalense en un escenario de esfuerzo, superación y ambiente festivo, con atletas populares y de élite compartiendo recorrido. Durante 21.097 metros, los participantes atravesaron algunos de los enclaves más emblemáticos de la capital andaluza, como la Torre del Oro, la Catedral y el Parque de María Luisa, acompañados por el aliento del público.
El francés Emmanuel Roudolff-Levisse fue el ganador final con un tiempo de 1 hora y 24 centésimas, seguido por el keniano Owen Korir Kapkama, que hizo una centésima más (1:00.25) mientras que el también keniano Jonathan Kipkoech Kamosong completaba el podio con 1:00.33. El mejor español fue Roberto Alaiz con 1:03.55. Zeineba Yimer Worku vuela en Sevilla y firma el récord femenino del Medio Maratón con 1:06:33
