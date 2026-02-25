Zverev, sobre la semifinal del Open de Australia contra Alcaraz: “Perdí porque me cansé al final”

Alexander Zverev ha revelado que el cansancio físico fue determinante en su derrota ante Carlos Alcaraz en las semifinales del Open de Australia. Más de un mes después de aquel encuentro, el alemán continúa analizando las razones por las que no pudo cerrar un partido que tenía encarrilado cuando el murciano sufría problemas físicos evidentes. Durante la semifinal, Alcaraz sufrió vómitos y calambres, pero logró sobreponerse para remontar dos sets en contra y clasificarse para la final.

En declaraciones a Tennis TV, Zverev ha sido claro respecto a lo ocurrido en Melbourne: "Creo que en Australia jugué de la manera correcta. Perdí el partido contra Alcaraz porque me cansé al final, siendo honesto. No me quedaba nada en el tanque con 5-4. Recuerdo en el primer punto de ese juego que debería haber golpeado a la bola mucho antes, pero para eso te tienes que mover y yo no podía hacerlo". El alemán añadió que "hubo dos sets donde Carlos tuvo un pequeño descanso físico porque no se podía mover mucho".

Durante el desarrollo del partido, Zverev perdió los papeles y protestó enérgicamente contra la árbitra del encuentro. El alemán consideraba que Alcaraz había recibido un trato preferencial por parte de la organización cuando fue masajeado y recibió un zumo de vinagre y pepinillo para superar los calambres. "¿Cómo dejáis que le traten por unos calambres? ¡Esto es una mierda! ¡Estáis protegiendo a estos dos tíos todo el rato!", protestó el tenista refiriéndose al español y a Jannik Sinner.

El alemán se encuentra atrapado entre generaciones que han dominado el circuito de manera absoluta. Primero le tocó convivir con el Big Three formado por Rafael Nadal, Roger Federer y Novak Djokovic. Ahora debe enfrentarse a la irrupción de Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. A pesar de haber conquistado títulos importantes, incluido el oro olímpico, se le resiste el Grand Slam tras haber perdido las tres finales que ha disputado en estos torneos. Su trayectoria amenaza con convertirle en uno de los mejores tenistas de la historia sin un gran título en su palmarés.