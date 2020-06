Detenido un ladrón que amenazó a la joven que lo sorprendió robando en casa de su abuela

La Policía Nacional ha detenido en Dos Hermanas a un hombre de 32 años que amenazó a una joven que lo sorprendió robando en casa de su abuela. Los hechos ocurrieron a principios de junio, según ha informado este martes la Policía en una nota de prensa. La víctima recibió una llamada de unos vecinos avisando deque había una persona intentando acceder al interior de la casa de su abuela.

La mujer acudió rápido a la vivienda y comprobó que estaba la puerta abierta. Al entrar, vio en el salón a un hombre que estaba registrando los cajones. El ladrón, al verse sorprendido, sacó un cuchillo, con el que persiguió y amenazó de muerte a la víctima.

La Policía acudió al domicilio y encontró el cuchillo en la mesa del salón. El ladrón había huido. Tras varias batidas por los alrededores, y al contar con la descripción física del sospechoso, los agentes lograron detenerlo momentos más tarde. La puerta de la vivienda estaba forzada y todo el interior de la misma revuelto. El detenido tiene antecedentes por distintos delitos.

La Policía Nacional ha elaborado una guía con una serie de consejos para evitar los robos en viviendas. Se recomienda cerrar siempre con la llave con todas sus vueltas, aunque la ausencia sea corta y se trate de unos minutos para ir a comprar el pan. También es aconsejable cerrar las ventanas, sobre todo si son accesibles desde el exterior.

Otros consejos son no facilitar el acceso al edificio o urbanización a desconocidos e intentar contar con elementos de protección como cerraduras de seguridad o puertas blindadas. En caso de encontrar la puerta del domicilio forzada o abierta, se recomienda no acceder al interior para no alterar posibles indicios y avisar inmediatamente al 091.