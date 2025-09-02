Comienza la ejecución de tres nuevos proyectos de modernización del alumbrado público de Dos Hermanas

El Ayuntamiento de Dos Hermanas ha comenzado la ejecución de tres nuevos proyectos para la reforma y mejora de la instalación del alumbrado público en varias barriadas de la ciudad. En estas actuaciones se sustituirán un total de 799 elementos por nuevos con tecnología LED, además de todos los trabajos y materiales necesarios para ello. Los trabajos consistirán en la sustitución de las luminarias y unidades eléctricas y equipos ópticos existentes por nuevos dispositivos con tecnología LED. La clasificación energética obtenida con la nueva instalación en todas las calles que son objeto de la actuación será “A” en función del índice de eficiencia energética obtenido.

Con esta inversión, se estima un ahorro de 271.156 kWh/año; lo que supone una emisión evitada de 97 toneladas de CO2 al año.

Así, las calles y plazas que se incluyen son: Avda. de Portimao, Avda. de los Pinos, C/. Liorna, C/. Murano, C/. Térmoli, C/. Taormina, C/. París, C/. Atenas, C/. Siena, C/. Vaticano, C/. Grandola, C/. Figueira da Foz, C/. Óbidos, C/. Nazaré, C/. Fátima, C/. Castelo Branco, C/. Leiria, C/. Cremona, C/. Bastia, C/. Ámsterdam, C/. Londres, C/. Berlín, C/. Estocolmo, C/. Luxemburgo, Pz. de Italia, C/. Frascati, C/. Capri, C/. Esperanza, C/. Timanfaya, C/. Los Alcornocales, C/. Doñana, C/. Ordesa, C/. Moncayo, C/. Narcea, C/. Isla Cíes, C/. El Torcal, C/. Bahía de Cádiz, C/. Ancares, C/. Cartageneras, C/. Lorca, C/. Monfragüe, C/. Cabañeros, Pz. Ocho de Marzo, Aparcamiento Avda. de España, C/. Sierra de Gata, C/. Sierra de Calvitero, C/. Sierra Mágina, C/. Sierra de Tentudía y C/. Sierra de Tejeda.

El plazo de ejecución del proyecto se estima en cuatro meses. Con estas actuaciones, el Ayuntamiento de Dos Hermanas continúa con la firme apuesta por la mejora energética de las instalaciones públicas. Con estas inversiones, además, no solo se contribuye con la protección del medio ambiente por la reducción del consumo energético; sino que las actuaciones tendrán una repercusión positiva directa en el gasto energético por su reducción y por la mayor duración de los equipos con tecnología LED frente a los tradicionales.